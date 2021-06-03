نتنياهو يناور لإسقاط "حكومة التغيير" ويراهن على انتخابات خامسة للبقاء في المشهد السياسي

الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية والفلسطينية يواف شطيرن: الحكومة التي يفترض أن يتناوب على رئاستها بينيت ولبيد ليست متجانسة، ودون قواسم مشتركة، وبلا أسس أو أجندة وبرامج عمل مشتركة، وإنما مجرد مزيج وخليط من الأحزاب التقت عند مفترق طرق إسقاط نتنياهو.

على الرغم من إعلان رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل جهوده لتفكيك حزب "يمينا" وحزب "أمل جديد" لإسقاط "حكومة التغيير" ومنع نيلها الثقة في تصويت الكنيست الأسبوع المقبل، وذلك من أجل الإبقاء على سيناريو انتخابات خامسة لتعزيز فرصه في تشكيل الحكومة وتفادي قفص الاتهام، حيث يحاكم بملفات فساد.

وفي ظل مناورات نتنياهو ضد الحكومة الجديدة التي تشكلت بالتناوب ما بين رئيس "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس "هناك مستقبل" يائير لبيد، ما زال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يصارع من أجل مستقبله السياسي وتفادي المحاكمة هربا من الإدانة والسجن، وهو ما يكرس حالة المأزق السياسي التي ستبقى ترافق المشهد الحزبي الإسرائيلي طالما بقي نتنياهو رئيسا لحزب الليكود ومرشحا لتشكيل أي حكومة في المستقبل.

وفي حال فشل نتنياهو في شق صفوف بعض أحزاب "كتلة التغيير"، وعجز عن تفكيك وإضعاف المعسكر المناوئ له، فإن حكومة بينيت-لبيد في حال تمت المصادقة عليها في الكنيست، ستبقى حاضرة وستستمر رغم التحديات والعراقيل والأزمات، وذلك ما دام نتنياهو يتصدر المشهد الحزبي والسياسي في معسكر اليمين.

ولا تتوقف التحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة عند الأزمات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، ومحاكمة نتنياهو وسطوته على مقاليد الحكم في إسرائيل، ولعل أبرز الملفات التي عمد رئيس الوزراء الحالي إلى ترحيلها وسيصطدم بها التحالف المعلن عنه، هي القضية الفلسطينية التي تلقي بظلالها على الحكومة الجديدة.

أسباب ودوافع

ويعتقد الإعلامي الإسرائيلي المختص في الشؤون العربية والفلسطينية يواف شطيرن، أن "حكومة التغيير" ليست أمرا واقعا، حيث تنتظرها أيام مفصلية لحين التصويت عليها ونيلها ثقة الكنيست، ويشير إلى أنه خلال هذه الفترة من المتوقع أن تحدث تطورات ومستجدات من شأنها أن تعيق وتعرقل مسيرتها.

وعن الأسباب والدوافع التي من شأنها أن تعيق الحكومة وقد تؤدي إلى سقوطها بعد فترة من تشكيلها، يقول شطيرن للجزيرة نت إن "الهدف الأساس والمعلن لأحزاب كتلة التغيير هو الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء، وعليه فإن الحكومة المشكلة ليست متجانسة، ودون قواسم مشتركة، وبلا أسس أو أجندة وبرامج عمل مشتركة، وإنما هي مجرد مزيج وخليط من الأحزاب التقت عند مفترق طرق إسقاط نتنياهو".

لكن في حال اختفى نتنياهو عن المشهد وتنحى سياسيا، وهو سيناريو يستبعده الصحفي الإسرائيلي في هذه المرحلة، فإن حكومة التغيير لن تصمد طويلا.

ويضيف شطيرن "ستتم إعادة ترتيب الخارطة السياسية الإسرائيلية، واختفاء حكومة التغيير الهشة أصلا، وذلك كونه من الصعب على حكومة من هذا القبيل إدارة النزاعات والصراعات الداخلية، وتسوية الخلافات في المجتمع الإسرائيلي".

متغيرات وتحديات

ووسط هذه المتغيرات والتحديات، يرى شطيرن أنه "لا توجد وجهة نظر مشتركة لأقطاب حكومة التغيير بشأن القضية الفلسطينية والإجراءات الإسرائيلية في القدس، ومستقبل التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية، والمشروع الاستيطاني، كما لا يوجد لهذه الحكومة سياسة واضحة حتى بكيفية التعامل مع المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل".

وعليه، يعتقد أن طرح الملف الفلسطيني وحتى القضايا الحارقة للفلسطينيين في إسرائيل، ستكون بمثابة حجر عثرة أمام انسجام هذه الحكومة واستقرارها، خصوصا في ظل التوجه الجديد للمجتمع الدولي المناصر للقضية الفلسطينية والمتضامن مع فلسطينيي الداخل، وهي حالة لم نعهدها في السابق، إذ تبلورت عقب الهبة الشعبية الفلسطينية والعملية والحرب الأخيرة على غزة.

ومع تباين الملفات وزيادة التحديات وتعقيدات الأزمة السياسية والخلافات الإسرائيلية الداخلية، لا يستبعد شطيرن سيناريو انتخابات خامسة في غضون 3 أعوام، خاصة أن نتنياهو سيبقى يناور لإسقاط الحكومة الجديدة والتربع على المشهد السياسي، ويعتقد أنه لن يتنازل عن كرسي رئاسة الوزراء، وسيواصل نهجه للهيمنة على الجهاز القضائي الذي يحاكمه بملفات فساد.

إجماع ومناورة

ويستبعد شطيرن أن يختفي نتنياهو قريبا عن المشهد السياسي والحزبي حتى إن شكلت حكومة تغيير وحصلت على ثقة الكنيست، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع داخل أحزاب "كتلة التغيير" لتشريع قوانين تمنع زعيم حزب الليكود من الترشح وتشكيل الحكومة مستقبلا.

ويقول الصحفي الإسرائيلي "نحن أمام حكومة هشة وغير مستقرة، وعليه يتربص بها نتنياهو من أجل إسقاطها ومواصلة إدارة ملف محاكمته، وقد يستغرق ذلك فترة طويلة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما يمكنه من المناورة لتفادي دخول السجن".

نفس الموقف تبناه المحلل السياسي الإسرائيلي عكيفا إلدار الذي أوضح أن ما يوحّد ائتلاف أحزاب "كتلة التغيير" هو ملفات فساد نتنياهو وتغوله على الجهاز القضائي، وهو ما يعكس الحالة غير طبيعية التي تتواجد بها إسرائيل بالتوجه لانتخابات برلمانية رابعة خلال عامين.

حلحلة وحسم

ويقول إلدار للجزيرة نت إنه دون حلحلة المأزق السياسي، أو حسم تشكيل حكومة مستقرة قابلة للحياة طويلا، وإنهاء مسيرة نتنياهو، ستبقى أي حكومة تشكل في إسرائيل هشة وغير مستقرة ولن تصمد طويلا، وذلك على الرغم من وجود أغلبية كبيرة لليمين بالكنيست الإسرائيلي.

ويعتقد المحلل السياسي أن "كتلة التغيير" تسارع من أجل عرض اتفاقيات ائتلافية على الكنيست للتصويت ومنح الحكومة الجديدة الثقة، لتفويت الفرص على نتنياهون وإفشال توجهه الهادف لشق صفوف بعض الأحزاب أو استمالة بعض أعضاء الكنيست عن المعسكر المناوئ له، وإقناعهم بالتصويت ضد حكومة بينيت-لبيد، أو حتى حل الكنيست والذهاب لانتخابات خامسة.

من جانبها، تعتقد رفيت هيخت محررة الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، أن الحكومة التي تم الإعلان عنها ستكون تاريخية عند التصويت عليها وحصولها على ثقة الكنيست، بحيث إن الأحزاب المشكلة لها بعضها قدم التنازلات، وبعضها الآخر تعمد ابتزاز الطرف الآخر والحصول على أكثر مما يستحق.

وتقول هيخت إنه "بعد مفاوضات معقدة تم التوصل إلى حلول بين قادة كتلة التغيير الذين جمعهم قاسم مشترك واحد، وهو الإطاحة بنتنياهو، وعليه يتوقع أن تواجه حكومة التغيير حياة صعبة ومريرة إلى حد ما، وسيتعين عليها أن تعمل بطريقة ما مع كل جانب، بحيث إن أحزاب اليمين في الحكومة ستبدو أكثر تطرفا لتثبت لجمهور الناخبين عدم تقديم تنازلات حين تم تشكيل حكومة بديلة".