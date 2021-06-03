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سياسة|سودان

مظاهرات في الخرطوم تطالب بتحقيق العدالة وتتهم الحكومة بالفشل في تحقيق أهداف الثورة

آلاف السودانيين يتظاهرون بالذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (رويترز)
آلاف السودانيين يتظاهرون بالذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (رويترز)
3/6/2021

تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم -اليوم الخميس- للمطالبة بالقصاص لقتلى الاحتجاجات، تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة في عام 2019.

وطالب المتظاهرون -الذين يمثلون قوى سياسية وشعبية مختلفة- بإسقاط الحكومة واتهموها بالفشل في تنفيذ أهداف الثورة السودانية؛ وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومحاربة الفساد ووقف التدهور الاقتصادي.

وتجمهر الآلاف أمام مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة بالخرطوم، مرددين هتافات أبرزها "الدم قصاد (مقابل) الدم.. لا نقبل الدية"، و"الشعب يريد قصاص الشهيد".

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات منها "لا عدالة بلا سيادة، و3 يونيو.. العدالة والقصاص".

وقبل أيام، أطلقت قوى سياسية ومدنية -بينها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة- دعوات للخروج في مظاهرات بالخرطوم؛ من أجل المطالبة بتحقيق العدالة.

ويوم السبت الماضي، حددت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني؛ 3 أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.

إغلاق الطرق

وكان الجيش السوداني قد أعلن إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش اعتبارا من صباح اليوم الخميس، تحسبا للمظاهرات التي دعت لها قوى سياسية.

وقال الجيش -في بيان- إن القوات المسلحة تهيب بجميع المواطنين الابتعاد عن حرم القيادة العام للقوات المسلحة، ولم يحدد البيان موعدا لاحقا لإعادة فتح الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش.

من جهته، وصف مجلس الوزراء السوداني الأحداث بأنها جريمة وصدمة للضمير الإنساني حفرت جرحا غائرا في نفوس الشعب السوداني.

وأشار إلى أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، لكن العلاقة التي وصفها بالمعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة -والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري- تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، وفق قوله.

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وهو ما أسفر عن مقتل 66 شخصا، وفق وزارة الصحة، و128 بتقدير معارضين.

وعقب فض الاعتصام، حمّلت قوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) المجلسَ العسكري -الذي كان يتولى السلطة حينها- مسؤوليةَ الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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