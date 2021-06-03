كورونا.. واشنطن تؤكد تقديم 80 مليون جرعة لقاح للعالم وعدد الوفيات يتخطى حاجز 3.7 ملايين

أعلن البيت الأبيض تعهده بتوزيع 80 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في العالم بحلول نهاية الشهر الحالي، بينما تخطى، اليوم الخميس، عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس عالميا حاجز 3.7 ملايين وفاة.

وقال البيت الأبيض -في بيان- "اليوم تعلن الحكومة الإطار لتشارك 80 مليون جرعة أميركية في العالم". وأضاف "سيتم تشارك 3 أرباع كمية الجرعات عبر آلية كوفاكس".

وأوردت واشنطن أسماء الدول التي ستحصل على أول 25 مليون جرعة.

وسيجتمع وزراء الصحة في دول مجموعة السبع اليوم وغدا في أكسفورد؛ لمناقشة تشارك اللقاحات مع الدول الفقيرة، وطرق تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالحيوانات بشكل أفضل.

ووعد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لدى وصوله قائلا "سنعمل لمحاولة تحقيق هدف توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم".

وأعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات في كل أنحاء العالم، وفقا لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية، فيما قررت دول عدة بدء حملة التلقيح للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وتصدرت الصين قائمة بلدان العالم الأكثر شراء للقاح بإجمالي 681.90 مليون جرعة، ثم الولايات المتحدة بحصولها على حوالي 297 مليون جرعة لقاح، ثم الاتحاد الأوروبي (27 دولة) بعدما حصل على 254.29 مليون جرعة.

وباستثناء الدول الصغيرة، ما تزال تتصدر إسرائيل قائمة الدول التي لقحت أكبر عدد من سكانها مع تطعيم 6 إسرائيليين من كل 10 بالكامل.

ومن الدول التي تتصدر القائمة؛ كندا (59% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58.3%) وتشيلي (56.6%) والولايات المتحدة (51%).

لكن في أفريقيا، التي سجلت ارتفاعا جديدا لحالات كوفيد-19، توقف تماما تسليم اللقاحات كما ذكرت منظمة الصحة العالمية، حيث لم يتلق سوى 2% من الأفارقة فقط حتى اليوم جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

وقالت الهند إنها ستشتري 300 مليون جرعة لقاح من شركة "بيولوجيكال إي" (Biological E) المحلية، بالرغم من أن اللقاح ما زال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، حيث لم يتلق سوى نحو 4.7% من السكان البالغين، وعددهم 950 مليونا، جرعتي اللقاح.

وفي صباح اليوم، اصطف طالبو اللجوء في 5 جزر يونانية بطوابير من أجل تطعيمهم باللقاح، بإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بعدما انتقدت جماعات حقوقية الحكومة لبطئها في تلقيح طالبي اللجوء المعرضين للخطر؛ بسبب إقامتهم في مخيمات مكتظة.

جرعات من اللقاح التي يوزعها الجيش الأميركي على جنوده (غيتي إيميجز)

حصيلة عالمية

من جهة أخرى، بلغت حصيلة وفيات كورونا في العالم 3 ملايين و708 آلاف و610، وفق موقع ورلد ميتر، حيث ما زالت الولايات المتحدة على رأس القائمة بأكثر من 611 ألف وفاة، تليها البرازيل بأزيد من 467 ألفا، ثم الهند بأكثر من 338 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في العالم 172 مليونا و526 ألفا، والمتعافين 155 مليونا و185 ألفا.

وعلى صعيد القيود والإجراءات الاحترازية، قررت اليابان الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية حتى 20 يونيو/حزيران في طوكيو و9 أقاليم أخرى.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن الأولمبياد، الذي أرجئ العام الماضي بسبب الجائحة، سيجري 100%.

من ناحيتها، أعلنت السلطات الإندونيسية إلغاء أداء مناسك الحج لمواطنيها، للعام الثاني على التوالي، وذلك "بعد إجراء دراسة معمقة ومناقشة مع مجلس النواب".

ونقلت "رويترز" (Reuters) عن باحثين أجروا دراستين جديدتين في إندونيسيا على إحصاءات شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، أن 15% من سكان إندونيسيا أصيبوا بالفعل، في حين سجلت الأرقام الرسمية إصابات بين حوالي 0.4% فقط من السكان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن المملكة رفعت حظرا عن المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه؛ لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي.