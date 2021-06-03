في أول جولة خارجية له.. بايدن يحضر قمتين في بروكسل ويلتقي جونسون وأردوغان وبوتين

من المقرر أن يبدأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع المقبل أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري، وتشمل بريطانيا وبلجيكا وسويسرا، ويشارك خلالها في قمتين، ويلتقي عددا من قادة العالم.

وكشف البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن برنامج جولة بايدن، الذي يتضمن لقاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في 10 يونيو/حزيران الجاري، والملكة إليزابيث الثانية يوم 13 من الشهر نفسه.

وفي العاصمة البلجيكية (بروكسل)، من المقرر أن يحضر الرئيس الأميركي قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) في 14 الشهر الجاري، ويلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اليوم نفسه، ثم يشارك في القمة الأميركية الأوروبية في اليوم الموالي.

وفي بروكسل أيضا، سيلتقي الرئيس الأميركي ملك بلجيكا فيليب، ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

أما لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسيعقد في جنيف يوم 16 يونيو/حزيران.

قضايا للنقاش

ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأميركي خلال جولته الأوروبية المرتقبة قضايا تتراوح بين تعزيز العلاقات بين ضفتي الأطلسي وتهدئة التوتر بين بلاده وروسيا.

ووعدت إدارة بايدن بالعمل على ترميم الشراكة مع حلفائها في الناتو، والتي تضررت في عهد سلفه دونالد ترامب.

وفيما يخص اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي والتركي في بروكسل، نقلت صحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميركية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قولها، في بيان، إنه سيتناول القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف المصدر نفسه أن من المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضا وصف بايدن أحداث 1915 بالإبادة ضد الأرمن، وفق ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء.

وقبل أيام، تعهد الرئيس الأميركي بأن يبلغ نظيره الروسي أثناء لقائهما الأول في جنيف أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي، وتتركه ينتهك حقوق الإنسان.