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سياسة|إيران

ظريف: نتنياهو انضم لقافلة ترامب المشينة وبات على هامش التاريخ

ظريف: حان الوقت لتغيير المسار بعد أن بقيت إيران صامدة في وجه المتآمرين (رويترز)
ظريف: حان الوقت لتغيير المسار بعد أن بقيت إيران صامدة في وجه المتآمرين (رويترز)
3/6/2021

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الأزمة التي يواجهها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه بات على هامش التاريخ، وأن "إيران صامدة في وجه المتآمرين".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو انضم لما سماها القافلة المشينة، التي تضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، مضيفا أنه بات على هامش التاريخ.

وأضاف الوزير الإيراني في تغريدة على تويتر أنه حان الوقت لتغيير المسار بعد أن بقيت إيران صامدة في وجه المتآمرين الذي رحلوا وآخرهم كان نتنياهو، حسب تعبيره.

وكان زعيم حزب "يوجد مستقبل" الإسرائيلي يائير لبيد قد أعلن مساء أمس الأربعاء نجاحه في جمع ائتلاف جديد لتشكيل حكومة بالتعاون مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت.

ومن المقرر أن يضع التحالف الجديد نهاية لعهد نتنياهو الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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