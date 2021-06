ظريف: نتنياهو انضم لقافلة ترامب المشينة وبات على هامش التاريخ

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الأزمة التي يواجهها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه بات على هامش التاريخ، وأن "إيران صامدة في وجه المتآمرين".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو انضم لما سماها القافلة المشينة، التي تضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو والمستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، مضيفا أنه بات على هامش التاريخ.

وأضاف الوزير الإيراني في تغريدة على تويتر أنه حان الوقت لتغيير المسار بعد أن بقيت إيران صامدة في وجه المتآمرين الذي رحلوا وآخرهم كان نتنياهو، حسب تعبيره.

Netanyahu has joined the disgraceful journey of his anti-Iran co-conspirators—Bolton, Trump and Pompeo—into the dustbin of history.

Iran continues to stand tall.

This destiny has been repeated over several millennia for all those wishing Iranians harm.

Time to change course.

— Javad Zarif (@JZarif) June 3, 2021