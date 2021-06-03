شاهد.. سفير الإمارات يحضر مباراة لكرة القدم بصحبة الرئيس الإسرائيلي

تداول إعلاميون ومغردون إسرائيليون مساء أمس الأربعاء صورا لسفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة خلال حضوره مباراة نهائي كأس إسرائيل لكرة القدم إلى جانب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وعبر إسرائيليون عن احتفائهم بهذه اللحظات، في حين انتقد مغردون عرب وخليجيون هذه الخطوة.

نهائي كأس دولة أسرائيل لكرة القدم قبل قليل:#شاهدوا سفير دولة الأمارات لدى #اسرائيل محمد آل خاجة @AmbAlKhaja في مدرج الشرف الى جانب رئيس الدولة رؤوفين ريفلين @ruvirivlin ووزير الرياضة خيلي تروبر . الشرف لنا! pic.twitter.com/zjhqnz2cNx — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) June 2, 2021

زيارة الحاخام

والأحد الماضي، زار آل خاجة زعيم حركة "شاس" المتطرفة الحاخام شالوم كوهين في منزله بالقدس المحتلة، وانتقد من هناك قناةَ الجزيرة، واتهمها بـ"تأجيج الجنون" في المنطقة.

وقال آل خاجة أثناء الزيارة معلقا على التطورات الأخيرة التي تميزت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يوما وواكبته الجزيرة بتغطية خاصة؛ إن "قنوات تلفزيونية مثل الجزيرة والإخوان المسلمين يحاولون أن يظهر هذا الجنون في منطقتنا"، وفق ما ورد في تقرير عن الزيارة نشرته هيئة البث الإسرائيلية.

ونقلت الهيئة عن السفير الإماراتي قوله للحاخام الإسرائيلي "جنونٌ تؤججه الجزيرة والإخوان يحتاج لحكمتكم".

كما بثت مقطع فيديو يقول فيه الدبلوماسي الإماراتي إنه صُدم عندما جاء إلى إسرائيل، ومن ذلك حين شاهد مسجدا في تل أبيب على غير ما تقدمه القنوات مثل الجزيرة وغيرها، حسب تعبيره.

"بركة الكهنة"

من جهته، قال حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن آل خاجة تلقى "بركة الكهنة" من الحاخام.

وأضاف الحساب أنه تحدث مع الحاخام عن اتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووفق الحساب الإسرائيلي، فقد دعا السفير الإماراتي الحاخام لافتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثالث في أبو ظبي.

يذكر أن السفير الإماراتي قدّم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي في الأول من مارس/آذار الماضي، ليكون أول سفير لبلاده لدى إسرائيل بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيع العلاقات بين الجانبين.