سوريا.. تحذير أممي من كارثة تواجه ملايين النازحين ودعوة للتظاهر ضد الوحدات الكردية في منبج

حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين النازحين في شمال غربي سوريا يواجهون كارثة في حال عدم تمديد عمليات الإغاثة الإنسانية عبر الحدود الشهر القادم، في حين تمت الدعوة لمظاهرات غدا الجمعة في مدينة منبج بريف حلب ضد وحدات حماية الشعب الكردية عقب قتلها محتجين ضد التجنيد القسري.

فقد قال مارك كتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري، في تصريحات لوكالة "رويترز" (Reuters)، اليوم الخميس، في مركز لتقديم المساعدات في بلدة الريحانية (ريحانلي) الحدودية التركية، إن النازحين سيعانون إذا لم يتم تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن عمليات الإغاثة عبر الحدود.

وأضاف كتس "نتوقع من المجلس أن يجعل احتياجات المدنيين في المقدمة. في شمال غرب سوريا هناك بعض من أشد الناس احتياجا على مستوى العالم".

وبالتزامن، بدأت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم، زيارة تركيا للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية للاجئين السوريين، وذلك قبل نحو 5 أسابيع من موعد تجديد التفويض الأممي الخاص بعمليات الإغاثة عبر الحدود السورية.

وخلال زيارتها اليوم المعبر التركي المقابل لمعبر باب الهوى السوري في الريحانية، عاينت الدبلوماسية الأميركية جانبا من العمليات الإنسانية.

وتضم المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية نحو 3 ملايين نازح سوري يقيم معظمهم في مخيمات وسط ظروف بالغة الصعوبة.

والعام الماضي، اقتصر إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا على منفذ واحد بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد تجديد عبور المساعدات عبر منافذ أخرى.

وتلوح مواجهة جديدة في مجلس الأمن الشهر القادم، عندما يحين موعد تجديد تفويض عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في أبريل/نيسان الماضي من أن الوضع في سوريا يمكن أن يخرج عن السيطرة، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تفوق قدرة المنظمة الدولية على الاستجابة.

سوريون يتظاهرون في مدينة أعزاز بريف حلب تضامنا مع سكان منبج (وكالة الأناضول)

دعوة للتظاهر ضد الوحدات الكردية

وفي موضوع آخر، دعا وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج بريف حلب الأهالي للتظاهر غدا الجمعة في المدينة، تنديدا بممارسات ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية على خلفية مقتل متظاهرين برصاص عناصرها أثناء احتجاجهم على قرار التجنيد الإجباري.

وأكد شيوخ العشائر أن أهالي منبج سيحكمون أنفسهم ذاتيا، ودعوا إلى مظاهرات سلمية غدا في جميع أحياء المدينة تنديدا بممارسات قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي المكون الرئيس فيها.

وشهدت منبج منذ أيام مواجهات واحتجاجات واسعة في المدينة وما حولها؛ تنديدا بممارسات القوات الكردية وفرضها التجنيد الإجباري على الأهالي، وهو ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين.

وعقب المواجهات والاحتجاجات، أصدرت الوحدات الكردية بيانا أكدت فيه وقف التجنيد الإجباري حاليا، وإحالته للدراسة.

موسكو: انتخابات مبكرة بسوريا ممكنة

على صعيد آخر، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، إنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق بخصوص الدستور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوغدانوف للصحفيين، اليوم، على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في الفترة بين 2-5 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف بوغدانوف -في تصريحاته- أنه إذا توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق، وتمت الموافقة على نتائج عمله، فمن الممكن إجراء انتخابات وفقا للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري.

وأكد أن هناك خططا لعقد اجتماع جديد بصيغة أستانة حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، مبينا أن موسكو ستجري اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

يذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد فاز بأكثر من 95% في انتخابات الرئاسة التي أجريت مؤخرا، ولقيت انتقادات من القوى الغربية، بينما أكدت المعارضة السورية أنه لا قيمة قانونية لهذه الانتخابات.