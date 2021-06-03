يعيش من دون أهله المصريين في الولايات المتحدة الأميركية مع صديقة له، ويؤوي امرأة مصرية مشردة ويساندها في ظروفها السيئة ضد طليقها العنيف وزوجها السلفي، يفعل كل ذلك وهو شاب مراهق دون الـ20، بشخصية "بيج زي" التي أداها في مسلسل لعبة نيوتن، الممثل المصري الناشئ آدم الشرقاوي.

هذه الشخصية لم تفتح للممثل الذي عاش معظم عمره في أميركا أبواب الشهرة وتجلب له إعجاب الفتيات وحسب، بل جلبت له منصب سفير لمبادرة "اتكلم عربي" الرئاسية المصرية، وهو ما تباينت بشأنه آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي إزاء الاختيار ومدى مناسبة صاحبه لهذا الدور.

والتقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم الشاب المصري لتعلنه سفيرا للمبادرة الرئاسية التي تستهدف أبناء المصريين في الخارج لتشجعهم على الحديث باللغة العربية وتعرفهم بثقافة المصريين.

وبدوره، عبّر الممثل الشاب عن سعادته باختيار وزارة الهجرة والمصريين بالخارج له سفيرًا لمبادرة "اتكلم عربي".

"عربي مكسر"

وانصبت انتقادات مغردين على عدم إلمام الشرقاوي باللغة العربية إلماما كافيا، معبرين عن ذلك في تدوينات ساخرة من طريقة نطقه للغة العربية، واعتباره محظوظا بهذا الاختيار بخاصة أن هناك ممثلين شبابا يتحدثون العربية بطلاقة، وبإمكانهم أن يمثلوا مصر سفراء لها في الخارج أفضل منه، وسخر مغردون بالقول إنه يجب إعادة تسمية المبادرة بـ"اتكلم عربي مكسر"، لتناسب طريقة نطق الممثل للغة العربية.

ولم يخل الأمر من طرافة، إذ شجعت مراهقات قرار الوزيرة انطلاقًا من إعجابهن به باعتباره شابًا من سنّهن، وأن "ظرفه" وتميز دوره في المسلسل يغفران له أي شيء.

ادم الشرقاوي طالع مع عمرو اديب و معاه مني ذكي و محمد فراج

صعبان عليا اوي حاسه انه مش فاهم نص الكلام و مركز بس لما يتوجهله كلام يرد 😂 — 𝑚𝑒𝑖𝑦𝑎𝑟 𝑎ℎ𝑚𝑒𝑑 (@Mayarr1796) May 31, 2021

كل صور البنات مع آدم الشرقاوي بحسه متصور مع بنات خالته ولا كأنه ميعرفهومش بجد♥️😂 — هيا (@Hayamaahmoud) May 30, 2021

بالمقابل دافع مغردون عن هذا الاختيار ورأوه "ذكاء من وزيرة الهجرة واختيارا موفقا"، مؤكدين أن الممثل الشاب يمكنه بشيء من التدريب والصبر إجادة اللغة العربية، وتمثيلها خير تمثيل.

واعترف آدم الشرقاوي بضعفه الكبير في اللغة العربية، مؤكدا أنه تلقى مساعدات جمة من نجوم العمل لتحسين نطقه للعربية.

وانطلقت المبادرة الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2020 "للحفاظ على الهوية المصرية وربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، كي لا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم".

مش فاهم الناس إللي معترضين على اختيار أدم الشرقاوي لحملة أتكلم عربي أساسا فاهمين المغزي من الحملة و الشريحة المستهدفة ؟ده المفروض جيل من المهاجرين مالوش صلة تقريبا بثقافة بلده فأنت عايز تجيب له ممثل يتكلم بالفصحي؟ولا واحد شبههم و بيشتغل علي نفسه والعربي بتاعه معاهم في نفس الوقت؟ — Egypt, the Man (@__TaYmuR__) June 1, 2021

طبيعي يا جماعة ان مبادرة اتكلم عربي يبقى فيها حد بيتكلم عربي مكسر عشان يشجع اللي بيتكلموا مكسر زيه يتعلموا العربي ويستخدموه فأنا شايفة ان اختيار آدم الشرقاوي اختيار موفق 👌🏼 — نانسي صليب (@thenoussa) June 1, 2021

مبادرة رئاسية

وانتقد معلقون المبادرة وقت انطلاقها لأنها تستخدم العامية عنوانا لها عبر كلمة "اتكلم" وهي عامية مصرية، وكان من اليسير -في تقدير هؤلاء- مجرد حذف حرف الألف لتصير الكلمة "تكلم العربية"، لتناسب غاية استخدام العربية، حلا لـ"التناقض بين هدف المبادرة وعنوانها".

ولوزارة الهجرة جهود أخرى في المبادرة تتمثل في إطلاق تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني حديثا، تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بغية الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، من سن 3-6 سنوات.

ويقدم التطبيق رسوما جذابة للأطفال الذين يستهدفهم، واستغرقت مراحل التنفيذ والتعديل نحو عامين.

والتطبيق ليس للقراءة والكتابة بشكلها المعتاد، ولكن أعدّ بصورة جذابة عن طريق رحلة كرتونية للتعرف على معالم مصر وإعطاء معلومات عن عادات المصريين وثقافتهم، والأماكن السياحية، بعرض شائق لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة.