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سياسة|مصر

بسبب اختياره سفيرا لمبادرة رئاسية بمصر.. ممثل شاب في مصيدة مواقع التواصل

وزيرة الهجرة المصرية مع الممثل الشاب آدم الشرقاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)
وزيرة الهجرة المصرية مع الممثل الشاب آدم الشرقاوي (مواقع التواصل الاجتماعي)
عبد الله حامد - القاهرة
3/6/2021

يعيش من دون أهله المصريين في الولايات المتحدة الأميركية مع صديقة له، ويؤوي امرأة مصرية مشردة ويساندها في ظروفها السيئة ضد طليقها العنيف وزوجها السلفي، يفعل كل ذلك وهو شاب مراهق دون الـ20، بشخصية "بيج زي" التي أداها في مسلسل لعبة نيوتن، الممثل المصري الناشئ آدم الشرقاوي.

هذه الشخصية لم تفتح للممثل الذي عاش معظم عمره في أميركا أبواب الشهرة وتجلب له إعجاب الفتيات وحسب، بل جلبت له منصب سفير لمبادرة "اتكلم عربي" الرئاسية المصرية، وهو ما تباينت بشأنه آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي إزاء الاختيار ومدى مناسبة صاحبه لهذا الدور.

والتقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم الشاب المصري لتعلنه سفيرا للمبادرة الرئاسية التي تستهدف أبناء المصريين في الخارج لتشجعهم على الحديث باللغة العربية وتعرفهم بثقافة المصريين.

وبدوره، عبّر الممثل الشاب عن سعادته باختيار وزارة الهجرة والمصريين بالخارج له سفيرًا لمبادرة "اتكلم عربي".

"عربي مكسر"

وانصبت انتقادات مغردين على عدم إلمام الشرقاوي باللغة العربية إلماما كافيا، معبرين عن ذلك في تدوينات ساخرة من طريقة نطقه للغة العربية، واعتباره محظوظا بهذا الاختيار بخاصة أن هناك ممثلين شبابا يتحدثون العربية بطلاقة، وبإمكانهم أن يمثلوا مصر سفراء لها في الخارج أفضل منه، وسخر مغردون بالقول إنه يجب إعادة تسمية المبادرة بـ"اتكلم عربي مكسر"، لتناسب طريقة نطق الممثل للغة العربية.

ولم يخل الأمر من طرافة، إذ شجعت مراهقات قرار الوزيرة انطلاقًا من إعجابهن به باعتباره شابًا من سنّهن، وأن "ظرفه" وتميز دوره في المسلسل يغفران له أي شيء.

 

بالمقابل دافع مغردون عن هذا الاختيار ورأوه "ذكاء من وزيرة الهجرة واختيارا موفقا"، مؤكدين أن الممثل الشاب يمكنه بشيء من التدريب والصبر إجادة اللغة العربية، وتمثيلها خير تمثيل.

واعترف آدم الشرقاوي بضعفه الكبير في اللغة العربية، مؤكدا أنه تلقى مساعدات جمة من نجوم العمل لتحسين نطقه للعربية.

وانطلقت المبادرة الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2020 "للحفاظ على الهوية المصرية وربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، كي لا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم".

مبادرة رئاسية

وانتقد معلقون المبادرة وقت انطلاقها لأنها تستخدم العامية عنوانا لها عبر كلمة "اتكلم" وهي عامية مصرية، وكان من اليسير -في تقدير هؤلاء- مجرد حذف حرف الألف لتصير الكلمة "تكلم العربية"، لتناسب غاية استخدام العربية، حلا لـ"التناقض بين هدف المبادرة وعنوانها".

ولوزارة الهجرة جهود أخرى في المبادرة تتمثل في إطلاق تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني حديثا، تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بغية الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، من سن 3-6 سنوات.

ويقدم التطبيق رسوما جذابة للأطفال الذين يستهدفهم، واستغرقت مراحل التنفيذ والتعديل نحو عامين.

والتطبيق ليس للقراءة والكتابة بشكلها المعتاد، ولكن أعدّ بصورة جذابة عن طريق رحلة كرتونية للتعرف على معالم مصر وإعطاء معلومات عن عادات المصريين وثقافتهم، والأماكن السياحية، بعرض شائق لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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