تتواصل في إسرائيل ردود الفعل بعد إعلان يائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، عن إقامة تحالف سياسي لتشكيل حكومة جديدة على أنقاض حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وفي حين وصفت القائمة العربية اتفاقها مع لبيد بالتاريخي، بدأ نتنياهو تحركات مكثفة لإفشال حكومة "التغيير" قبل عرضها على الكنيست لنيل الثقة، بينما توجّه وزير دفاعه بيني غانتس إلى واشنطن.

القائمة العربية: اتفاق تاريخي

وقد وصف رئيس كتلة "القائمة العربية الموحدة" في الكنيست الإسرائيلي، وليد طه، الاتفاق بالتاريخي، مشيرا إلى أن قائمته وقعت على الاتفاق من أجل خدمة فلسطينيي 48 ومصلحة المجتمع العربي.

وقال في لقاء مع الجزيرة إن الاتفاق يتضمن بنودا كثيرة جدا، لها علاقة بإقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي، هي الأضخم حتى الآن وتقدر ميزانيتها بـ30 مليار شيكل تشمل كل مرافق الحياة، بالإضافة إلى خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف، وخطة أخرى بمبلغ 2.5 مليار شيكل، ثم خطة عشرية بمبلغ 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلديات والسلطات المحلية، وإقرار ميزانية سنوية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن بالإضافة إلى ذلك رئاسة اللجنة الداخلية البرلمانية، وهناك لجنة تُعنى بالمواطنين العرب برئاسة القائمة العربية الموحدة.

نتنياهو يتحرك ويحرّض

وفي أول رد فعل على إعلان يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي -مساء أمس الأربعاء- نجاحه في تشكيل حكومة بالتعاون مع زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، حض نتنياهو النواب اليمينيين على عدم التصويت بالثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي وصفها باليسارية الخطيرة.

كما دعا نتنياهو قادة المستوطنين وتحالف أحزاب العنصريين ونواب حزبه إلى اجتماع طارئ، من أجل وضع خطة لإفشال حكومة التغيير قبل عرضها على الكنيست لنيل الثقة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن "نتنياهو يريد ممارسة ضغوط والتحرك في محاولة لتحريض نواب من حزبي (يمينا) و(أمل جديد) اليمينيين -المشاركين في الحكومة الجديدة- ضد محاولة تغيير رئيس الكنيست الحالي ياريف لافين المقرب من نتنياهو، وأيضا عرقلة حصول هذه التوليفة -المشكلة من 8 أحزاب مناهضة له- على الثقة في الكنيست عند عرضها".

وأضافت المصادر أن نتنياهو يمارس حملة تحريض وتهديد بوصف الحكومة بأنها يسارية خطيرة على إسرائيل، ويتهم قادة أحزاب اليمين المشاركين فيها بخيانة اليمين الذي يتزعمه.

ولم يتحدد موعد انعقاد الكنيست للتصويت بالثقة على الحكومة.

وقد أبلغ يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي -مساء أمس الأربعاء- الرئيسَ رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا"، الذي سيتولى المهمة أولا.

وسيضع التحالف الجديد نهاية لعهد نتنياهو الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999.

وسيشارك في الحكومة الجديدة -التي تطوي 12 عاما متواصلة من حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو- أحزاب "هناك مستقل" (وسط) بـ17 مقعدا من أصل 120 بالكنيست، و"يمينا" (يمين) بـ7 مقاعد، و"العمل" (يسار) بـ7 مقاعد، و"أمل جديد" (يمين) بـ6 مقاعد، و"أزرق أبيض" (وسط) بـ8 مقاعد، و"ميرتس" (يسار) بـ6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة بـ4 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" (يمين) بـ7 مقاعد.

تحديات

وإن تمكن الائتلاف الحالي من تشكيل حكومة جديدة، فإنها ستواجه تحديات، وقد يكون أقرب اختبار تواجهه هو إقرار الموازنة العامة، وهي قضية تسببت في الإطاحة بائتلافات في السابق.

وما زالت إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية التي طال أمدها، تستخدم نسخة معدلة بالتناسب من ميزانية سنة الأساس 2019، التي أُقرت في منتصف عام 2018. وقد تكون هناك بعض التغييرات الكبيرة في الميزانية بسبب خلو الحكومة الجديدة من تمثيل للأحزاب الدينية المتطرفة، التي تريد تمويلا من الدولة للمؤسسات الدينية.

كما ستواجه تحديات أخرى كبيرة، فإلى جانب حالة الاشتباك الحالية مع إيران، وعملية السلام مع الفلسطينيين، ستواجه تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ومهمة إنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.