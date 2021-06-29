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سياسة

وزراء خارجية مجموعة العشرين يدعون إلى مزيد من التعاون لحل الأزمات العالمية

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو متحدثا في اجتماع قمة العشرين (الأناضول)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو متحدثا في اجتماع قمة العشرين (الأناضول)
29/6/2021

دعا وزراء خارجية مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، إلى حلول متعددة الأطراف للأزمات العالمية مثل جائحة "كوفيد-19" وتغير المناخ، وذلك في أول اجتماع مباشر لهم منذ عامين.

وركز الاجتماع الذي انعقد ليوم واحد في مدينة ماتيرا الإيطالية على إحياء الاقتصاد العالمي في أعقاب الجائحة وتعزيز التنمية في أفريقيا.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التعددية ستكون "أساسية" لمواجهة الأزمة الناجمة عن وباء "كوفيد-19".

وقال في مستهل الاجتماع إن "التنسيق المتعدد الأطراف سيكون أساسيا لقدرتنا الجماعية على إنهاء هذه الأزمة الصحية العالمية"، معبرا بذلك عن تغيير جذري في موقف بلاده مقارنة بإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف أن "ذلك ينطبق أيضا بالنسبة للعمل الذي ينبغي علينا إنجازه لتعزيز السلامة الصحية العالمية كي نتمكن من رصد الأزمات الصحية المستقبلية بشكل أفضل والوقاية منها والاستجابة إليها".

وتابع "لوضع حد للوباء، علينا الحصول على المزيد من اللقاحات. وتضمن مبادرة كوفاكس المتعددة الأطراف أن يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل وأن تصل إلى الدول الأكثر حاجة إليها".

اجتماع قمة العشرين عقد في مدينة ماتيرا الإيطالية (الأناضول)

مساعدة أفريقيا

من جهته، دعا وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا الذي كان مدعوا إلى الاجتماع، إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل "عكس الاتجاه الحالي" في أفريقيا، خصوصا عبر تطوير "قدرة الإنتاج المحلية للقاحات" وعبر زيادة "قدرة إجراء الفحوص في الدول التي لا تملك المنتجات والمختبرات اللازمة".

وختم بالقول إن بهذه الطريقة فقط سنتمكن من "مساعدة الدول الأفريقية في مواجهة صدمة كوفيد وإنعاش اقتصاداتها لصالح المجتمع الدولي".

وقد أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي ترأس بلاده حاليا مجموعة العشرين، عن تأييده لـ"التعددية الفعالة برعاية الأمم المتحدة"، مذكرا بأن "إيطاليا كانت من أولى الدول التي طالبت بتحالف دولي للاستجابة الصحية للوباء".

وأكد أن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين تضع لنفسها هدفا، من خلال تعددية، هو مكافحة التأثير الصحي والاجتماعي والاقتصادي للوباء للترويج لانتعاش مستدام وشامل ومتين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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