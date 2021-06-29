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سياسة|إمارات عربية متحدة

وزير خارجية إسرائيل يفتتح في الإمارات أول سفارة لبلاده في الخليج

وزير الخارجية الإسرائيلي (يسار) يفتتح سفارة بلاده في أبو ظبي (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي (يسار) يفتتح سفارة بلاده في أبو ظبي (رويترز)
29/6/2021-|آخر تحديث: 29/6/202103:14 PM (مكة المكرمة)

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الثلاثاء في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وزيارة لبيد للإمارات هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

ومن المقرر أن ينتقل لبيد إلى دبي حيث يفتتح رسميا قنصلية بلاده في الإمارة، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.

وكتب لبيد في تغريدة على حسابه في تويتر "قص الشريط في افتتاح سفارة إسرائيل في أبوظبي" مرفقا إياها بصورة تجمعه بوزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي.

ووصف افتتاح السفارة باللحظة التاريخية، قائلا إن إسرائيل تختار السلام والتعاون على الحروب والعداء.

وكانت اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان أثارت غضب الفلسطينيين ووصفوها بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية التي تستغرق يومين هي الأولى لمسؤول إسرائيلي منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقبل أيام قال لبيد إنه سيجري أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل، وذلك عقب لقائه سفير أبوظبي في مبنى الكنيست محمد آل خاجة.

وكتب لبيد -عقب اللقاء مغردا باللغة العربية على حسابه في تويتر- "سأجري أول زيارة رسمية للإمارات الأسبوع المقبل لتعزيز العلاقات بين بلدينا وشعوبنا".

ومنذ توقيع اتفاق أبراهام في سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات مع إسرائيل عددا متزايدا من الصفقات التجارية والاتفاقيات الثنائية.

ويعد لبيد المهندس الأول وراء تشكيل الحكومة الائتلافية في إسرائيل التي وصلت إلى السلطة في 13 يونيو/حزيران الجاري، وأطاحت برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن وقع اتفاقات التطبيع العام الماضي (2020).

المصدر : الجزيرة

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