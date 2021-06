واشنطن– شكّك عدد من المعلقين الأميركيين في جدوى القصف الأميركي على أهداف بسوريا والعراق، قال البنتاغون إنها استخدمت من قبل المليشيات المدعومة من إيران لمهاجمة قواعد أميركية.

ودفع استهداف القاعدة العسكرية الأميركية في حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور (شرقي سوريا)، بقذائف صاروخية مساء أول أمس الأحد، والذي جاء بعد أقل من 24 ساعة على الهجمات الأميركية، إلى التساؤل عن هدف الردع، الذي كرره مسؤولون أميركيون لتبرير الهجمات الأميركية.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للعاصمة الإيطالية الأحد، إن الضربات الجوية الأميركية على الحدود العراقية السورية تهدف إلى "تعطيل وردع " الهجمات ضد الأميركيين في العراق، بالرغم من إدانة بغداد لها.

واستهدف الرد على الهجمات الأميركية حقلا نفطيا تطلق عليه الدوائر الأميركية اسم "القرية الخضراء"، حيث يتمركز ما يقرب من 900 جندي أميركي لحماية ودعم المقاتلين الأكراد السوريين ضد عناصر تنظيم الدولة (داعش).

وأعتبر الصحفي المتابع لشؤون "البنتاغون"، جاك ديتش، أن بايدن يقوم بما قام به ترامب، ويتوقع نتائج مختلفة. وغرد ديتش قائلا "يستخدم الرئيس بايدن سلطات المادة الثانية لتبرير الضربات، التي وجهت الليلة الماضية ضد المليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، لحماية الأفراد الأميركيين في العراق. وهذا هو المنطق نفسه، الذي استخدمه الرئيس بايدن في فبراير/شباط الماضي لتبرير ضرب منشآت تابعة لمليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق".

وخلال استقباله رؤوفين ريفلين، الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، بالبيت الأبيض، أشار الرئيس جو بايدن إلى بعض المشرعين الأميركيين، الذين يعتقدون أنه ربما تجاوز سلطته بتوجيه ضربات يوم الأحد، ويريدون منه استئذان الكونغرس قبل القيام بأي عمل عسكري.

وقال بايدن "لقد وجهت الضربات الجوية الليلة الماضية التي استهدفت المواقع، التي تستخدمها جماعات المليشيات المدعومة من إيران والمسؤولة عن الهجمات الأخيرة على الأميركيين في العراق. ولدي هذه السلطة بموجب المادة الثانية".

وأشار الصحفي ديتش إلى أن الهجمات التي جرت في فبراير/شباط الماضي نتج عنها غضب واسع بين التقدميين بالحزب الديمقراطي، وهو السيناريو المتوقع نفسه الآن.

وغرد قائلا "أثارت ضربات بايدن في فبراير/شباط بموجب سلطة المادة الثانية الإحباط من الجناح الأيسر للحزب الديمقراطي، الذي يعمل على منح الكونغرس المزيد من الرقابة على سلطات الحرب، ونتوقع رد فعل مماثل الآن".

من ناحيته، يعتقد تريتا بارسي، خبير العلاقات الإيرانية الأميركية بمعهد كوينسي بواشنطن، أن بايدن يكرر أخطاء ترامب ويتوقع نتائج مختلفة.

وسأل بارسي في تغريدة له "أين استعادة الردع؟ بايدن يكرر أخطاء ترامب نفسها، المنطق المعيب نفسه، النتيجة المعيبة نفسها. توجد القوات الأميركية في الشرق الأوسط لمواجهة الهجمات المحتملة على القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط".

President Biden’s airstrikes were NOT authorized by Congress, as required by the Constitution. The continued sidestepping of Congress by the executive branch must stop. Congress must reassert its war powers authority & end US involvement in endless conflicts around the world. https://t.co/3mcQ0KtYpY

— Rep Peter DeFazio (@RepPeterDeFazio) June 28, 2021