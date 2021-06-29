القاهرة- فيما اعتبره البعض كرة ثلج لا يُعرَف إلى أي مدى يصل حجمها وتأثيرها، أثار قرار السلطات المصرية القبض على رجل الأعمال البارز، حسن راتب، أمس الاثنين، على خلفية تحقيقات تشير إلى تورطه في تمويل عمليات تنقيب غير شرعي عن الآثار، ضجة كبيرة في مصر تردد صداها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونقلت وسائل إعلام حكومية مصرية، عن مصادر بالشرطة المصرية، أن راتب متهم بتمويل النائب البرلماني السابق علاء حسانين بملايين الجنيهات، في عمليات التنقيب عن الآثار، وهو ما قاله شقيق حسانين في اعترافاته أمام النيابة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضي، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين و3 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتزعم عصابة للتنقيب غير الشرعي عن الآثار والاتجار فيها، ونجح في تجميع كمية كبيرة من القطع الأثرية من مناطق مختلفة.

ويعد حسن راتب، المالك السابق لقناة المحور الفضائية، من أكبر رجال الأعمال المصريين، المعروفين بقربهم من الدولة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ومن القلائل الذين سمحت لهم الدولة بإقامة مشروعات كبرى في سيناء أهمها مصنع أسمنت سيناء، وجامعة سيناء، بخلاف استثمارات محلية ضخمة أخرى.

ملابسات القبض على رجل الأعمال حسن راتب pic.twitter.com/u2i4lQlSZG — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 28, 2021

ردود أفعال متباينة

خبر القبض على حسن راتب انفجر كالقنبلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم "حسن راتب" قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر، وسط حالة من الدهشة لإلقاء القبض على رجل أعمال بهذا الحجم في قضية تهريب آثار.

بخلاف الدهشة، تباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى البعض أن القبض على حسن راتب بداية لفتح ملف تجارة الكبار في الآثار، المسكوت عنه منذ زمن طويل، وأنها المرة الأولى التي تظهر فيها إرادة الدولة في فتح ملف الآثار المنهوبة.

في المقابل، رأى البعض أن القبض على راتب ما هو إلا حلقة جديدة من حلقات صراع القوى في مصر، ومزيد من الضغط على الرجل، الذي كان مقربا من المخابرات العامة في عهد مبارك، لبيع ممتلكاته، بعد إجباره في وقت سابق على بيع قناة المحور الفضائية.

القبض على #حسن_راتب ، مؤسس قناة "المحور" الفضائية ، ومالك جامعة سيناء ، يا حاج حسن قالوا لك "بيع" ، تسمع الكلام من سكات ، ولا تكابر ، ولا تعمل فيها شاطر ! pic.twitter.com/o1e8vnMTZu — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 29, 2021

المتوشح بعلم مصر؛البرلماني علاء حسانين اتقبض عليه بتهمة التنقيب عن الاثار

والتاني حسن راتب صاحب قناة المحور

ورجل المخابرات

اتقبض عليه بتهمة تمويلة للتنقيب عل الاثار

الشاهد ف الامر

صراع الاجهزة لم يتوقف

وليس كل من توشح بالعلم بيحب البلد

والاجهزة السيادية لا تتعامل الا مع الفاسدين pic.twitter.com/18I7V37smA — غادة نجيب (@Ghadanajeb) June 29, 2021

الناس محتاجة تعرف مين حسن راتب الاول عشان تفهم اللي بيحصل معاه دلوقت..فين لما كان مندوب السيادية الوحيد في الإعلام وما شاء الله كان واخد صلاحيات شغل في شمال سيناء مخدهاش حد قبله ولا بعده، وطبعا كل ضباع الإعلام المصري اللي بيشتموا دلوقت كانوا يتمنوا أنه يعبرهم..دنيا بقي — رشا عزب (@RashaPress) June 29, 2021

القبض على حسن راتب، صاحب قناة المحور سابقاً، بتهمة تمويل علاء حسانين تاجر الأثار والنائب عن الحزب الوطني سابقاً

حسن راتب كان قد باع قناة المحور، للشركة المتحدة، ولا نعرف إلى الآن معنى الاتهام، فهل يحتاج تاجر الأثار لمن يموله؟!

يجوز! — سليم عزوز (@selimazouz1) June 28, 2021

القبض على #حسن_راتب

لتمويله عصابة الاتجار في الآثار

معلومة ع الماشي :

"راتب"واجهة لشركات المخابرات:

قناة المحور

جامعة سيناء

شركة أسمنت سيناء

مدينة سما العريش

الشركة المصرية للسياحة

مؤسسة سيناء للتنمية

سما للتنمية الاجتماعية

رئيس جمعية مستثمري سيناء

رئيس الاتحاد المصري للصناعات pic.twitter.com/7YpGEmAUPy — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) June 29, 2021

سيساوي أم إخواني

الطريف أن القبض على حسن راتب أثار معركة إلكترونية بين مؤيدي ومعارضي النظام المصري، حيث تبادل مؤيدو النظام صور راتب مع الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وقيادات الإخوان المسلمين، والشيخ الشهير متولي الشعراوي؛ للتدليل على خلفيته الإخوانية.

في المقابل تداول المعارضون أبرز تصريحات راتب، التي يمدح فيها السيسي بعبارات مبالغة، للتأكيد على كونه مؤيدا متعصبا للسيسي ونظامه، وأن النظام المصري يأكل داعميه.

وبخلافهما، رأى البعض أن حسن راتب نموذج لرجل الأعمال الذي يلعب على كل الحبال ويتقرب من كل الأنظمة، للحفاظ على أعماله وزيادة أرباحه، فهو إخواني عندما يتطلب الأمر، وسيساوي عندما تتغير الظروف.

✨ لما #حسن_راتب دفع 50 مليون جنيه عشان ينقب علي إثار مع نائب الجن والعفاريت .. أمال كان منتظر يقبض كام من ورا تاريخ بلدنا ؟! 😡😡 حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا خونه وجه معاد الحساب بلا رحمه والرئيس #السيسي معندوش فواتير لحد وقال كل اللي كسر كوبايه هيتحاسب .. وعد وكل يوم بيوفي pic.twitter.com/MsCC591g0K — Ashgaan Nabil (@DrashgaanN_NK) June 29, 2021

#حسن_راتب و الصورتين دول كفايه اوي عشان يتقبض عليه من غير تجارة اثار pic.twitter.com/H1QmD0ccxK — ‏ 🇪🇬 waleed hafez 🇪🇬 (@1st_is_EGYPT) June 29, 2021

حسن راتب: أراد الله أن يوحد المصريين خلف القائد العظيم السيسي.. السيسي دمث الخلق يحظى بثقة النفس.. بارك الله فيك وفيه وفي الإله آمون وفي رمسيس الثاني! pic.twitter.com/QUekYzBNwo — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 29, 2021

ياريت تفتكر يا حسن هو بيواجه المشاكل بمشرط ولا بشله،

اعتقد انها بشله ودي اخرة خدمة الغز يا ابو علي🤔#حسن_راتب pic.twitter.com/rZ2gEShCAX — 🇵🇸انا من البلد دي🇵🇸 (@abdelaty1919) June 29, 2021

#رجل الأعمال حسن راتب وانتماءه للأخوان وده اللي واضح

وقت حكم #الاخوان كان هيتم بيع الأثار عيني عينك والأكيد انهم ورا اقتحام #المتحف وقت وكسه يناير وتم تهريب الكثير من الأثار وقتها

ورا كل #مصيبه هتلاقي الأخوان وراها

كان هدفهم تفتيت الدوله والقضاء علي حضارتها نهائيًا pic.twitter.com/p0SqIFcaGW — Magy tahon 🦋💞 (@magyy_hisham5) June 28, 2021

المظاهر خداعه جدا اهو #حسن_راتب طلع زعيم عصابة اللى كان كل اسبوع على قناته محسسنه انه درويش وزاهد فى حلقاته يعزم الشيوخ على جمعه ومختار جمعه وشوقى علام ورجال اعمال وفنانين ويعمل امسيات ثقافيه ودينية و توشيح وذكر ومشترى ارض فى سيناء اتارى كل ده ستاره لماهو جرائم مخفيه يرتكبها pic.twitter.com/Io6SipFErU — mahmoud anwar ✍ (@mahmoudanwar_74) June 29, 2021

#حسن_راتب

عايز تبقى ملياردير وحرامي كبير

والناس ما تاخدش بالها.

إتبع التعليمات الأتية.

إفتح قناةفضائية.

إعمل ندوات دينيةوثقافية.

إتصور مع شخصيات دينية

لهما قبول شعبي.

إتصور مع شخصيات عامةمحبوبة.

والدال على الخير كفاعله .بالتوفيق😛

لو فيه حاجةناسيها قولولي.#السيسي pic.twitter.com/3mQflxyDad — BAHAA🇪🇬__EG__الجلاد__تحيامصر🔥 (@Bahaaa___EG___8) June 29, 2021

كرة الثلج تدور

يبدو أن القبض على حسن راتب سيكون بداية للكشف عن تورط آخرين في القضية، حيث كشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية لجريدة "أخبار اليوم" الحكومية، أن التحريات تشير إلى تورط عدد من الشخصيات العامة في القضية، موضحا أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحقق في الواقعة ولم تنته بعد.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية ما زالت تفحص حتى الآن الهاتف الخاص للنائب السابق علاء حسانين لمعرفة جهات اتصالاته ولمعرفة كافة التفاصيل وكشف المتورطين معه.

وتوقع دندراوي الهواري، وهو صحفي قريب من الأجهزة الأمنية، أن تشهد القضية مزيدا من المفاجآت، بإعلان تورط عدد من الشخصيات المهمة بها.

القبض على رجل الأعمال، حسن راتب، بتهمة تمويل نائب العفاريت، علاء حسانين، فى عمليات التنقيب والاتجار عن الآثار..

واضح أن هذه القضية، متورط فيها عدداً من الشخصيات المهمة.. — Dandrawy Elhawary (@dandrawy_hawary) June 28, 2021

ووفق صحف محلية، فقد حضر رجل الأعمال حسن راتب، اليوم الثلاثاء، إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة، مرتديا جلبابا أبيض وحاملا مسبحة، وخضع لتحقيقات النيابة، حيث أنكر الاتهامات الموجهة له بتمويل التنقيب عن الآثار.

وردا على سؤال حول علاقته بالمتهم علاء حسانين، قال راتب إنه تعرف على حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.

في الوقت ذاته، أكد عز الدين، شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، للنيابة، أنه تورط مع شقيقه في البحث عن الآثار، وكان يساعده على إيجاد أماكن البحث عن التماثيل والآثار القديمة لمدة 5 سنوات، وأن الممول الكبير لتلك العمليات هو حسن راتب، وأنه يتربح ثروات بالملايين من خلالهما.