اليمن.. مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 10 بقصف باليستي على مأرب

ذكرت مصادر طبية يمنية أن 3 بينهم طفل قتلوا، و10 آخرين أصيبوا، في قصف صاروخي للحوثيين على مدينة مارب وسط البلاد.

وقالت محافظة مأرب في بيان "3 مدنيين بينهم طفل سقطوا شهداء جراء استهداف مليشيا الحوثي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين".

وكانت مصادر عسكرية يمنية قالت "معارك مستمرة بين الجيش اليمني والحوثيين غربي محافظة مأرب تركزت في جبهتي الكسارة والمشجح التي تشهد أعنف المواجهات منذ أشهر".

تأتي هذه التطورات بعد تعرض المسلحين الحوثيين لعشرات الغارات الجوية في مديرية صرواح مساء أمس الاثنين، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.

وتسيطر الحكومة الشرعية على معظم المحافظة بما في ذلك مركزها (مدينة مأرب) في حين يسيطر الحوثيون على بعض المناطق.

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.

ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.