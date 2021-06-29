البث الحي
سياسة|أفغانستان

أفغانستان.. اشتباكات في غزنة ودعوات لإنهاء الصراع بين الحكومة وطالبان عبر المفاوضات

مسلحون يعلنون ولاءهم للحكومة الأفغانية في ضواحي كابل (رويترز)
مسلحون يعلنون ولاءهم للحكومة الأفغانية في ضواحي كابل (رويترز)
29/6/2021

قال وزير الدفاع الأفغاني الجنرال بسم الله خان محمدي إن المفاوضات هي الحل الأمثل للصراع في أفغانستان، وذلك بالتوازي مع حدوث اشتباكات بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان في مدينة غزنة.

وأضاف الوزير، خلال وصوله إلى ولاية وردك لتقييم الوضع الأمني هناك، أن طالبان لا تستطيع الوصول إلى السلطة بالقوة، متوقعا أن تشهد مناطق عدة من أفغانستان ما أسماه انتفاضة شعبية على مسلحي طالبان.

في السياق ذاته، اتهم المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، وفد المفاوضات التابع للحكومة الأفغانية في الدوحة بعدم المشاركة في الاجتماعات، موضحا أن الوفد لم يكتمل بعد.

وأضاف نعيم، في لقاء مع وسائل إعلام أفغانية، أن بعض أعضاء وفد التفاوض التابع للحكومة ذهبوا إلى جبهة القتال شمالي أفغانستان، بدل أن يشاركوا في اجتماعات الدوحة.

ورأى نعيم أن دعم القوات الأجنبية للقوات الأفغانية هو تدخل في الشأن الأفغاني وسيعقد المشهد أكثر.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الأفغانية إنه بعد بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، حدثت فجوة أمنية كبيرة، ولكن القوات الحكومية تستطيع الوقوف أمام مسلحي طالبان، وفق تعبيره.

اشتباكات

ميدانيا، قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن مقاتلي طالبان شنّوا هجوما على مدينة غزنة واشتبكوا مع القوات الأفغانية، في محاولة للاستيلاء على المدينة الواقعة في وسط أفغانستان.

وتقع غزنة على الطريق السريع الرابط بين العاصمة كابل وإقليم قندهار في جنوب البلاد، ويعزز استهدافها هجوم طالبان على الحكومة ويأتي مع استعداد القوات الأجنبية لمغادرة البلاد في غضون 3 أشهر.

وبينما أكد مسؤولون أفغان كبار هجوم طالبان، فإنهم قالوا أيضا إن القوات الأفغانية تحاول استعادة السيطرة على أراض خسرتها.

ولطالبان وجود قوي في إقليم غزنة منذ سنوات، غير أن مسؤولين في الشرطة بالإقليم قالوا إن الهجوم الذي شُنّ ليلا من اتجاهات عدة كان أعنف هجوم شنّه المتمردون.

وتصاعدت الاشتباكات قرب نقاط التفتيش الأمنية بمنطقتين بمدينة غزنة، وأجبرت أصحاب المتاجر على إغلاق السوق الرئيسة.

وأُغلقت الطرق في المنطقة وتعطلت الاتصالات، الأمر الذي جعل من الصعب على منظمات الإغاثة والمسؤولين تقدير عدد القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون إن شبانا مدنيين انضموا إلى المعركة ضد طالبان في غزنة ومناطق أخرى في البلاد.

وأوضح عمر شنواري، المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوات الأمن الأفغانية، أن الأفغان الذين يحرصون على حمل السلاح في وجه طالبان يتم استيعابهم في هيكل قوات الجيش الإقليمية.

وأضاف "في العاصمة كابل أولا سيُدرّبون ثم سيرسلون إلى ساحة القتال إلى جانب قوات الأمن الأفغانية".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

أفغانستان.. طالبان تسيطر على 3 مناطق جديدة ووزير الدفاع يتوقع ثورة شعبية ضد الحركة

واصلت حركة طالبان تقدمها الميداني، حيث سيطر مقاتلوها على 3 مناطق بولاية غزنة (شرقي أفغانستان)، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما قال وزير الدفاع الأفغاني إن الحركة لا تستطيع الوصول إلى السلطة بالقوة.

29/6/2021

الانسحاب من أفغانستان.. بايدن يؤكد استمرار الشراكة وغني يدعو للاستعداد للعواقب والأتراك يبحثون تشغيل مطار كرزاي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله نظيره الأفغاني أشرف غني بالبيت الأبيض أن الشراكة بين الولايات المتحدة وأفغانستان لن تنتهي بل ستستمر، في حين قال غني إن قرار الانسحاب الأميركي قرار تاريخي.

25/6/2021
المزيد من سياسة

وزير الخارجية اليمني يؤكد اعتراف الحكومة بالحوثيين طرفا رئيسيا والجماعة تطالب بمعالجة الوضع الإنساني أولا

وزير الخارجية اليمني (يسار) دعا للضغط على الحوثيين لوقف الحرب وتحقيق السلام (رويترز)

السلطة أم المعارضة المصرية.. من يرمم شروخ 30 يونيو داخليا بعد مصالحات خارجية؟

مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي (رويترز)

ينتمي للتكنوقراط.. الرئيس الجزائري يكلّف أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة

أيمن بن عبد الرحمن المكلف بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة (الصحافة الجزائرية)

انسحاب القوات الحكومية من تيغراي.. ما الذي جرى وماذا بعد؟

القوات الإثيوبية غادرت مدينة ميكيلي وتركتها لمقاتلي تيغراي (الأناضول)
الأكثر قراءة
logo

دبلوماسية النيل المصرية.. كيف نجحت القاهرة في اختراق الدرع الإثيوبي؟

أيهما أفضل البيض الأبيض أم البني؟ وهل البيض المخصب أحسن تغذية؟

كر وفر في شوارع الخرطوم وأم درمان.. الأمن السوداني يفرّق مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة

متظاهرون يشعلون الإطارات ويقطعون بها طريقا في مدينة أم درمان (الفرنسية)

انقضت المهلة دون توقيع السيسي على الإعدام.. نشطاء مصريون وعرب يحاولون إنقاذ رقاب قيادات ثورة يناير والإخوان

قبل أسبوعين أيدت محكمة النقض أحكام إعدام 12 من قيادات الإخوان وثورة يناير وفي مقدمتهم القيادي الإخواني والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي (رويترز)