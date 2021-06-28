احتجاجات ومواجهات مستمرة بعد وفاة نزار بنات.. الرئيس الفلسطيني يأمر بتسريع التحقيق وحزب الشعب ينسحب من الحكومة

تواصلت الاحتجاجات في مدن فلسطينية في أعقاب وفاة المعارض والناشط نزار بنات إثر اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل، في حين أوعز الرئيس محمود عباس إلى لجنة التحقيق بالإسراع في عملها.

واندلعت أمس الأحد مواجهات في مدينة رام الله بين مناصرين للرئيس الفلسطيني ومتظاهرين خرجوا للتنديد بوفاة بنات، وذلك خلال تنظيم وقفتين منفصلتين تخللتهما اشتباك بالأيدي لوقت محدود.

وكانت حركة فتح نظمت في ميدان المنارة في رام الله وقفة أكدت فيها أنها تقف في وجه ما وصفتها بمحاولات زرع الفوضى والفتنة في الشارع الفلسطيني.

وفي المقابل، نظم عشرات من الحراك الطلابي وقفة احتجاجية في ميدان ياسر عرفات في رام الله للتنديد بملابسات وفاة بنات، وهتفوا للمطالبة بالحرية وإسقاط النظام.

ناشطون من حركة فتح يشاركون في مظاهرة لتأييد الرئيس محمود عباس في مدينة حلحول (الأوروبية)

وفي مدينة الخليل، شارك عشرات من الفلسطينيين في وقفة بميدان ابن رشد احتجاجا على ملابسات وفاة الناشط الفلسطيني، وطالبوا بضرورة الإسراع في الكشف عن المتورطين في الأمر ومحاسبتهم.

وفي مدينة بيت لحم، فضت أجهزة الأمن مظاهرة احتجاجية للتنديد بوفاة نزار بنات. وانطلقت المظاهرة -التي شارك فيها العشرات- من أمام مخيم الدهيشة للاجئين، وتوجهت إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في المحافظة، حيث ردد المشاركون هتافات غاضبة تدعو للمحاسبة.

لجنة التحقيق

في غضون ذلك، وجه الرئيس الفلسطيني بتسريع عمل لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات، وقال بيان للرئاسة الفلسطينية إن عباس هاتف وزير العدل محمد الشلالدة بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية في القضية للاطمئنان على سير التحقيق.

وأكد عباس ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون، وفقا للبيان.

من جهته، قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات إن لجنة التحقيق تجري تحقيقات مكثفة كي تنهي أعمالها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الهدف هو أن يتسنى للجهات القضائية الاطلاع على كامل التفاصيل المتعلقة بالحادثة.

من جهة أخرى، قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني الانسحاب من الحكومة الفلسطينية احتجاجا على ما اعتبرته عدم احترام للحريات العامة وحمايتها.

ودعا الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في رام الله إلى تشكيل جبهة واسعة لحماية السلم الأهلي في فلسطين.