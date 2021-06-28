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لاكروا: لماذا المساعدات الإنسانية بسوريا في خطر؟

مساعدات إنسانية في الجزء التركي من معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا (رويترز)
مساعدات إنسانية في الجزء التركي من معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا (رويترز)
28/6/2021

قالت صحيفة لاكروا (La Croix) الفرنسية إن تفويض عام 2014 القاضي بسماح مرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، الذي دعا المبعوث الأممي غير بيدرسون الأسبوع الماضي للحفاظ عليه بل وتوسيعه لإيصال المساعدات للسوريين، تم تقليصه بصورة كبيرة العام الماضي وقد لا يجدّد لمدة إضافية في العاشر من يوليو/تموز المقبل.

ويعنى هذا التفويض بدرجة أساسية بإيصال المساعدات إلى السوريين في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة ويعتمد أكثر من 70% من سكانها على المساعدات، وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 23 يونيو/حزيران الجاري مجلس الأمن الدولي إلى تمديد التفويض مدة عام واحد، وهو ما كرره مبعوثه الخاص إلى سوريا بعيد يومين من ذلك.

ويؤكد شارل ثيبو، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن هذا النظام "هو نظام وضع عام 2014 ويسمح لوكالات الأمم المتحدة، فضلا عن المساعدات المرسلة عبر دمشق، بتقديم مساعدات انطلاقا من الدول المجاورة للمناطق التي لا يسيطر عليها النظام".

ويضيف "لقد أُنشئ هذا النظام ردًّا على سلسلة من العراقيل التي وضعها النظام السوري أمام إيصال المساعدات الإنسانية".

وقد مكّن هذا التفويض -تضيف الصحيفة- ما بين يوليو/تموز 2014 ومطلع العام الماضي من إنشاء 4 نقاط عبور حدودية، ويُراجعه سنويا مجلس الأمن للنظر في مسألة تجديده.

وفي يوليو/تموز 2020 تمت الموافقة على القرار لكن روسيا فرضت تقليصا لعدد نقاط العبور الحدودية حيث تبقى فقط معبر إنساني واحد هو معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا المعرض هو أيضا للإغلاق في حال استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في العاشر من الشهر المقبل موعد تجديده.

ويرى ثيبو أن آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود هذه "تمنع النظام من السيطرة على جزء من المساعدات، لذلك تحاول دمشق وحلفاؤها -بخاصة روسيا- في كل مفاوضات تقليص نطاق القرار أو حتى منع تجديده".

خطر حقيقي

وقد نوقش الموضوع في قمة جنيف الأخيرة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين لكن لم ترد أي معلومات عما تم التوصل إليه، ويضيف ثيبو "ولكننا إذا لاحظنا موقف الروس في مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، فهناك خطر حقيقي من أن تمنع روسيا هذا التجديد".

وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي على أن قطع المساعدات الإنسانية عبر المعبر الوحيد المتبقي من شأنه أن يوقف إيصال المواد الغذائية والأدوية واللقاحات إلى شمال غربي سوريا.

ويحذّر لويس شاربونو من منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) من أن "أي شيء غير إعادة التجديد الكاملة للتفويض سيحكم على الملايين في شمال سوريا بالبؤس أو الموت بسبب سوء التغذية والجائحة".

المصدر : لاكروا

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