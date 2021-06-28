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سياسة|ليبيا

رئيس حكومة ليبيا يجري مباحثات في المغرب

الدبيبة (يسار) وصل المغرب بعد أيام من مقاطعة الرباط مؤتمر برلين حول الوضع بليبيا (الأناضول)
الدبيبة (يسار) وصل المغرب بعد أيام من مقاطعة الرباط مؤتمر برلين حول الوضع بليبيا (الأناضول)
28/6/2021

يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مباحثات مع كبار المسؤولين في المغرب تتناول العلاقات الثنائية، وتفعيل اتحاد المغرب العربي.

وكان الدبيبة بدأ الأحد زيارة إلى العاصمة المغربية الرباط، تعد الأولى من نوعها للمملكة، منذ تسلمه السلطة في مارس/آذار الماضي.

وقد أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تطلعه لاستئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة مع المغرب، والمتوقفة منذ عام 2009.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالرباط مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال الدبيبة إنه يتطلع إلى عقد الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة مع المغرب، والتي لم تجتمع منذ عام 2009.

ووصف العلاقات المغربية الليبية بالقوية والمتميزة. وأشاد بجهود المملكة لتوحيد مؤسسات ليبيا واستقرارها سياسيا وأمنيا.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي، تم خلالها الاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية.

وقال رئيس الحكومة الليبية إن زيارته للمغرب تأتي للتواصل من أجل تعزيز التعاون في جميع المجالات وتطويرها.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من مقاطعة الرباط لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الأربعاء، رغم دعوتها رسميا للمشاركة فيه، وذلك جراء خلافات دبلوماسية بين الرباط وبرلين.

وفي سياق متصل، شدد الدبيبة على ضرورة انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بين ليبيا والمغرب لتسهيل التأشيرات والإقامة والدراسة ومجالات أخرى.

المغرب العربي

وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي، والتغلب على الصعوبات التي تعتريه.

وتأسس هذا الاتحاد في مدينة مراكش بالمغرب، عام 1989، ويضم 5 دول بالجزء الغربي من العالم العربي، وهي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.

ومنذ تأسيسه، واجه الاتحاد عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، خاصة بسبب خلافات داخلية، حيث لم تُعقد أي قمة على مستوى قادته منذ قمة 1994 بتونس.

من جانبه، قال بوريطة إن زيارة الدبيبة، وقبله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تأتي في وقت يشهد التحضير للانتخابات الليبية، وحركة دبلوماسية لمواكبة هذه المرحلة.

وفي مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها قيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح بوريطة أن بلاده تريد مواكبة مجهود الشعب والمؤسسات الليبية للتحضير لهذه الاستحقاقات المهمة.

وأضاف أن المغرب لا يفكر بالمرحلة الحالية فيما سيحصل عليه من ليبيا "إنما يضع نفسه رهن إشارة الليبيين لمساعدتهم على الخروج من المرحلة الصعبة".

المصدر : وكالات

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