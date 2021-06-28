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سياسة|إثيوبيا

إثيوبيا تعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار وأنباء عن سيطرة مقاتلي جبهة تحرير تيغراي على عاصمة الإقليم

قوات حكومية إثيوبية في إقليم تيغراي (الأناضول)
قوات حكومية إثيوبية في إقليم تيغراي (الأناضول)
28/6/2021

قال متحدث باسم جبهة تحرير تيغراي إن مقاتلي الجبهة استعادوا السيطرة على مدينة ميكيلي (عاصمة الإقليم)، كما أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها استجابت لطلب من حكومة إقليم تيغراي المؤقتة لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة "رويترز" (Reuters) عن شهود عيان أن قوات تابعة للجبهة دخلت المدينة للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد شهور من الحرب بين الجبهة والحكومة المركزية، وشهد الصراع تدخل قوات ومليشيات إريترية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت أنها استجابت لطلب من حكومة إقليم تيغراي المؤقتة لوقف إطلاق النار.

وأوضح بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه بعد توقف الأنشطة الزراعية فقد قررت الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار لأسباب إنسانية، سيستمر حتى نهاية الموسم الزراعي.

وسبق أن حذرت مصادر أممية من مخاطر انتشار مجاعة قاتلة بإقليم تيغراي ومناطق أخرى، إذا لم يتحرك العالم لإيقاف الحرب الدائرة هناك، مؤكدة أن "الاغتصاب والتجويع صارا سلاحا ممنهجا يُستخدم ضد النازحين".

وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة المنتهية ولايته، مارك لوكوك، لمجلس الأمن -المكون من 15 دولة- في إفادة خاصة خلال جلسة مغلقة بشأن تيغراي؛ إنه "ينبغي ألا يُفاجأ أحد بأن يرى تكرارا" لمجاعة 1984 المدمرة إذا لم يتوقف العنف في تيغراي، ولم تنسحب القوات الإريترية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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