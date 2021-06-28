بغداد- يتزايد الحراك الدبلوماسي في العراق، فما بين زيارات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير خارجيته لعدد من الدول العربية، احتضن العراق أمس الأحد قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية بعد تحضير استمر أشهرا طويلة.

ففي سابقة تعدّ الأولى من نوعها منذ سنوات، وفي غمرة الوضع الأمني الداخلي واستمرار استهداف قواعد التحالف الدولي في البلاد، نجحت حكومة الكاظمي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة خططت من أجلها الحكومة العراقية طويلا ونجحت في عقدها.

وحظيت زيارة السيسي وعبد الله الثاني إلى بغداد بحفاوة كبيرة في وقت يعيش فيه العراق أزمات سياسية وأمنية واقتصادية مع قرب الانتخابات التشريعية المبكرة التي من المقرر عقدها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يودع ملك الاردن جلالة الملك @KingAbdullahII وفخامة الرئيس المصري @AlsisiOfficial . pic.twitter.com/h94TNLf9vY — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 27, 2021

استمرت قمة القادة الثلاثة أكثر من 6 ساعات وانتهت بوداع ضيفي العراق بعد ساعات على وصولهما إلى بغداد.

الجزيرة نت تواصلت مع الخارجية العراقية لاستبيان ما اتفق عليه في قمة القادة الثلاثة، إلا أن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أشار إلى البيان الختامي الذي نشر على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي.

وجاء البيان الختامي في 29 نقطة تضمنت اتفاق الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري ومكافحة الإرهاب، فضلا عن استمرار عقد الاجتماعات الدورية لتنفيذ ما اتفق عليه.

الجنابي: الكاظمي يسير على عكس ما كان الوضع عليه في عهد رؤساء وزراء العراق السابقين منذ عام 2003 (الجزيرة)

التمحور العربي

ويرى كثير من المراقبين أن حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل نحو عام تسعى لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي، كما يؤكد مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان، ويشير إلى أن الكاظمي يسير على عكس ما كان الوضع عليه في عهد رؤساء وزراء العراق السابقين منذ عام 2003.

ويتابع الجنابي أن حكومة الكاظمي رغم قصر عمرها فإنها نجحت في تحقيق العديد من الاتفاقيات على مستوى العلاقات مع العالم العربي، ونجحت في تجاوز الصعوبات الأمنية والاقتصادية وبناء علاقات شراكة مع كثير من الدول العربية ومنها السعودية في المجلس التنسيقي المشترك مع العراق فضلا عن القمة الثلاثية.

وعما إذا كانت هذه القمة دبلوماسية أم إنها تشكل بادرة لإعادة العراق لحضنه العربي، أوضح الجنابي -للجزيرة نت- أن هذه القمة تختلف عن سابقاتها، إذ إنها ركزت بالدرجة الأولى على البعد الاقتصادي الذي يعدّ مفتاحا للبعد السياسي.

ويرى الجنابي أن الدول الثلاث لها مصالح مشتركة أمنية واقتصادية، بخاصة أن العراق كان قد وقّع اتفاقية للربط الكهربائي مع كل من مصر والأردن، فضلا عن محاولة القادة الثلاثة بناء علاقات تسعى إلى إحلال السلام في المنطقة بعد سنوات طويلة من الصراع، حسب تعبيره.

ويتفق مع هذا الطرح الباحث السياسي العراقي غانم العابد الذي يرى أن هذه القمة تأتي ضمن محاولات الحكومة العراقية لإعادة البلاد إلى الحضن العربي، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم التقارب الاقتصادي في سبيل تحقيق التقارب السياسي التام.

ويرى العابد، في حديثه للجزيرة نت، أن هذه القمة لا تأتي في مصلحة العراق فقط، إذ إنه يعدّ سوقا استهلاكية كبيرة، ومن ثم فمن مصلحة كل من مصر والأردن تعزيز علاقاتها مع العراق لتسهيل توريد البضائع نحو الداخل العراقي.

العابد يرى أن القمة تصب في مصلحة تطوير العلاقات التجارية بين العراق ومصر والأردن (الجزيرة)

صعوبات ومعرقلات

وبشأن إمكانية نجاح هذه القمة وترجمة مخرجاتها واقعيا، لا يستبعد العابد أن يتم استقطاب دول عربية وإسلامية أخرى إلى هذا المحور، بخاصة السعودية والإمارات وتركيا وحتى سوريا من أجل تشكيل خريطة جيوسياسية جديدة في المنطقة، حسب تعبيره.

وعن الأطراف التي قد تقف بوجه هذا المشروع، يرى الجنابي أن الانتخابات التشريعية في العراق قريبة، ومن ثم ستتشكل حكومة جديدة، وهذا ما قد يضع عددا من علامات الاستفهام إزاء إمكانية استمرار هذه التفاهمات بخاصة إذا ما أفرزت الانتخابات حكومة عراقية قد لا تمضي في الخط ذاته الذي ينتهجه الكاظمي حاليا.

أما عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، ناهدة الدايني، فتقول "كنا نتمنى أن يعقد العراق قمة مع الدول المؤثرة في العراق أمنيا واقتصاديا وبخاصة مع تركيا وإيران اللتين أغلقتا العديد من الروافد المائية نحو العراق، فضلا عن التأثير الأمني لهاتين الدولتين".

الدايني ترى أن القمة الثلاثية محاولة لتشكيل قطب عربي مناوئ للمحور الإيراني (الجزيرة)

وتضيف الدايني، في حديث للجزيرة نت، أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لم تطّلع بعد على مخرجات هذه القمة ولا تعرف ماهية الاتفاقيات التي عقدت بين الأطراف الثلاثة.

وعما إذا كانت هذه القمة تشكل بداية لعودة العراق إلى حضنه العربي، كشفت الدايني عن أن لهذه القمة أهدافا أكبر مما أُعلن، مشيرة إلى أن دولا عظمى مارست ضغوطا على الدول الثلاث من أجل تيسير عقد هذه القمة، في محاولة لتشكيل قطب عربي مناوئ للقطب الآخر، في إشارة إلى تموضع العراق في المحور الإيراني منذ سنوات.

وقد لا يبتعد علي أغوان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيان عن الآراء السابقة، إذ يشير إلى أن عودة العراق لمحيطه العربي تحتاج أولا إلى ترتيب البيت الداخلي العراقي سياسيا وأمنيا، وأن أي توجه خارج المحور الإيراني والتركي قد يجابه بمعارضة كبيرة، بخاصة أن حجم التبادل العراقي مع كل من إيران وتركيا يتجاوز 35 مليار دولار بما لا يخدم أي تقارب مع مصر والأردن.

أغوان: القمة الثلاثية تحاول تأسيس علاقات اقتصادية وفي مجال الطاقة (الجزيرة)

ومن ثم، يضيف أغوان -في حديثه للجزيرة نت- أن هذه التوازنات تعدّ صعبة، إذ إن القمة الثلاثية تحاول تأسيس علاقات اقتصادية وفي مجال الطاقة، ولذلك ستكون عودة العراق لمحيطه العربي صعبة جدا، وهي مرهونة بتوازنات قد تبدو أكبر من المحيط الإقليمي.

ولا يخفي أغوان خشيته من أن جميع الاتفاقيات قد لا تكون أكثر مما وصفه بـ(حبر على ورق)، لافتا إلى أن ترجمة ما وقّع عليه في مذكرات التفاهم يحتاج إلى عمل داخلي عراقي، فضلا عن حاجة الكاظمي إلى مواجهة التيار المناهض لهذه الاتفاقيات وحماية الاستثمارات في البلاد بعد تهديدات واجهت محاولات عدد من الدول العربية للاستثمار في العراق.