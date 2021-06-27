موجة نزوح جديدة بأفغانستان.. طالبان تسيطر على 90 مقاطعة وتطوق مدينة قندوز

أفادت تقارير ميدانية بأن حركة طالبان تطوق مدينة قندوز شمالي أفغانستان وتحقق مكاسب ميدانية كبيرة، بينما نزح آلاف السكان من منازلهم وسط احتدام القتال بين مسلحي الحركة والقوات الحكومية.

وقد اشتد القتال في أنحاء ولاية قندوز منذ أيام، واستولت طالبان فعليا على المناطق المحيطة بالمدينة.

والثلاثاء الماضي، استولت الحركة على شير خان بندر المعبر الحدودي الرئيسي لأفغانستان مع طاجيكستان، في واحد من أهم المكاسب التي حققتها الحركة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسبق لطالبان أن سيطرت مرتين لفترة وجيزة على قندوز التي تعتبر أهم مدينة في شمال أفغانستان.

وتحدثت تقارير عن نزوح 160 ألف أسرة في أنحاء أفغانستان هربا من القتال.

وقال غلام ساكي رسولي مسؤول شؤون اللاجئين في قندوز إن "قرابة 5 آلاف عائلة نزحت بسبب المعارك"، وما يصل إلى ألفين من تلك العائلات فرت إلى كابول وولايات أخرى، وفق المسؤول.

والعديد من الناس لجؤوا إلى مدرسة في المدينة، ووفرت السلطات لهم الطعام ومواد إغاثة أخرى، بحسب غلام رباني رباني العضو في المجلس المحلي لقندوز.

وقال النازح أختر محمد الذي لجأ إلى المدرسة "لم نتسلم بعد أي مساعدة. اليوم جاء فريق لتفقد بعض العائلات لكن أفراده غادروا بعد دقائق".

ونزحت 8 آلاف عائلة أخرى من مختلف أنحاء ولاية قندوز في أعقاب شهر من الاشتباكات المتقطعة بين المتمردين والقوات الحكومية، بحسب رسولي الذي قال إن السلطات لم تتمكن من توفير مواد إغاثة لجميع النازحين في أنحاء الولاية.

وأكد مدير الصحة العامة في مدينة قندوز حسان الله فضلي أنه منذ اندلاع القتال قبل أكثر من أسبوع، قتل 29 مدنيا وجرح 225 آخرون.

حركة طالبان استأنفت القتال ضد حكومة كابل إثر تعثر مفاوضات السلام الأفغانية (رويترز)

مكاسب هائلة

ومنذ مطلع مايو/أيار الماضي، شنت طالبان العديد من الهجمات على أهداف حكومية في أنحاء المنطقة الريفية الوعرة، وقالت إنها استولت على قرابة 90 من أقاليم البلاد البالغ عددها 400.

وتشكك الحكومة في كثير من إعلانات الحركة عن تحقيق مكاسب، ومن الصعب تأكيد التقارير من مصادر مستقلة.

وتصاعدت وتيرة القتال في أعقاب بدء سحب الجيش الأميركي جنوده المتبقين -وعددهم 2500 عنصر- من البلاد، قبل مهلة 11 أيلول/سبتمبر التي أعلنها الرئيس جو بايدن لطي صفحة أطول حرب لأميركا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن مسلحي طالبان سيطروا على ما لا يقل عن 10 مقاطعات في 7 أقاليم مختلفة عبر أفغانستان.

وذكرت الوكالة أن مسلحي الحركة يواصلون تحقيق المكاسب الميدانية في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأجنبية من البلاد.