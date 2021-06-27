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سياسة|مصر

سامح شكري: تم الانتهاء من معظم القضايا العالقة في العلاقات مع قطر

سامح شكري قال إن الاجتماعات مع الجانب القطري تجري في إطار من العلاقات الودية (رويترز)
سامح شكري قال إن الاجتماعات مع الجانب القطري تجري في إطار من العلاقات الودية (رويترز)
27/6/2021

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "معظم القضايا التي كانت عالقة" مع قطر خلال سنوات الحصار، تم الانتهاء منها وفقا لمقررات بيان قمة العلا التي عقدت في المملكة العربية السعودية في بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف شكري -في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تبثه قناة "أون إي" المصرية- أن "هناك اهتماما على مستوى البلدين لاستئناف العلاقات وعودتها إلى وتيرتها الطبيعية، خاصة العلاقات الحميمة التي تربط بين الشعبين" المصري والقطري.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية) تصريحات شكري التي أكد فيها أيضا أن استئناف العلاقات مع قطر يجري "في إطار من العلاقات الودية وعلى الأسس التي ننتهجها مع كافة الدول، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ويوم أمس السبت، أفادت وكالة الأنباء القطرية أنّ لجنة المتابعة القطرية المصرية عقدت اجتماعها الخامس في مقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة، تنفيذا لما تم التوافق عليه في "قمة العلا".

وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.

وتوصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها، والتي تناولتها اللجنة القانونية، وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الأربعاء- مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية منتصف عام 2017، والتي أسدل الستار عليها في قمة العلا.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد تضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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