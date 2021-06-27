القاهرة- مع اقتراب انتهاء العد التنازلي للملء الثاني لسد النهضة، وبعد تصريحات مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، التي قال فيها إن مصر والسودان لن تستطيعا تدمير السد باللجوء للخيار العسكري، تباينت مشاعر المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإحباط والأمل.

وكان ديبيلي قد صرح في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" -عقب مشاركته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي- إن "مصر والسودان لن تستطيعا حل مشكلة سد النهضة عسكريا عبر مهاجمته؛ فهم لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى وإن حاولوا مهاجمته فلن يستطيعوا تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين".

وأوضح الجنرال الإثيوبي أن بلاده مستعدة للسيناريو العسكري، مؤكدا أنه بنهاية الملء الثاني -الذي بدأ بالفعل- سينتهي الخيار العسكري، وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقسيم المياه، وحينها ستحمي مصر والسودان السد لأن تدميره سيتسبب في طوفان يقذف بمصر والسودان إلى البحر المتوسط.

تصريحات لجنرال إثيوبي حول خيار الحل العسكري لـ #سد_النهضة تصفها #مصر بـ"الاستفزازية" وتؤكد عدم تهاونها في الدفاع عن مصالح شعبها pic.twitter.com/ZpaXxtlwTo — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 26, 2021

بين الإحباط والأمل

ردود أفعال المصريين على تصريحات الجنرال الإثيوبي جاءت متناقضة؛ إذ تباينت بين الإحباط من التصريحات، والأمل في أن تتسبب هذه التصريحات -التي "تستهزئ" بالقدرات العسكرية المصرية والسودانية- في تحرك عسكري يحمي حقوق البلدين قبل اكتمال الملء الثاني.

وطالب نشطاء القيادة المصرية بالتحرك في أسرع وقت لحماية مصر من مشروع إثيوبيا الذي يتحكم في مقدرات مصر والسودان عبر السد، مستنكرين السكوت على مثل هذه التصريحات، والاكتفاء برد دبلوماسي ضعيف من وزارة الخارجية.

على جانب آخر، أكد مؤيدون للنظام المصري أن التصريحات الإثيوبية لا قيمة لها، وأن الجيش الإثيوبي أضعف من أن يستطيع مواجهة الجيش المصري، وأكد عدد منهم أن الرد المصري المزلزل قادم لا محالة، ولكن في الوقت المناسب، على حد قولهم.

جنرال إثيوبي: جاهزون لحل عسكري لسد النهضة.. ومصر لا تستطيع تدميره!

ما فيش جنرال يرد على الجنرال؟..أنا لو كنت جنرال كنت رديت غيبة الجنرالات..

جنرال يا محسنين يردhttps://t.co/2YpSowMSY8 — سليم عزوز (@selimazouz1) June 26, 2021

جيش مصر لن يقبل بتعطيش المصريين!

باقي 96 ساعة!

شدوا الهمة

نسور الجو…

أسود البر…

وحوش البحر…#الجيش_المصري pic.twitter.com/udE2fiyRNb — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 26, 2021

الزام :

ايقاف سد النهضة الان

وايضا يجب عقاب اثيوبيا

حتي نعطي نموذج واضح وصريح وقاسي لموقف مصر لاي دولة اخري تفكر في بناء سدود علي النيل

وفي نفس الوقت :

ننشئ لهم طاقة رياح وشمس (حراري وضوئي )

ونرسل لهم كهرباء بسعر التكلفة — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) June 26, 2021

اياام قليلة ع اسوء كارثة حقيقية بتهدد وجود مصر حرفيا #سد_النهضة 💔💔💔

يااريت نفتكر المياة هتقطع ع المؤيد والمعارض 🙄🙄#الشعب_المصرى — Nehal💕🇵🇸 (@Nehal78163704) June 27, 2021

وزارة الدفاع الإثيوبية تقول

مصر والسودان لا يمكنهما ضرب سد النهضة لأن الطوفان سيجرفهما للبحر ولن توجد بعدها مصر والسودان على الخريطة

فين بقى الحناجر

أين أنتم بصوت القذافى — abo Hamza (@aboHamz09928494) June 27, 2021

الجيش المصري لديه من الإمكانيات العسكرية التي تمكنه من القيام بعمل رادع ضد #سد_النهضة في حال وجود إرادة سياسية تسعى للحفاظ على وجودية مصر، المعادلة حالياً إما استكمال السد والتحكم في مصر إما نهاية قصة السد وإبقاء مصر دولة ذات سيادة، وأي حديث عن حلول أخرى هو مجرد عبث بوجودية مصر. — mahmoud gamal (@mahmoud14gamal) June 27, 2021

الخيارات واضحة وضوح الشمس

إما تعطش

أو تغرق

أو تحارب

والآن الآن وليس غدا#سد_النهضة — aziz (@azmosaa) June 27, 2021

#مصر تصل بقضية سد النهضة الي مجلس الامن الدولي وهي اخر مرحلة بعدها لا يلومن ابي احمد الا نفسه. — محمد الديسطي 🇪🇬 (@yehia5yehia) June 25, 2021

عاجل:

اللواء "#عباس_كامل" رئيس المخابرات العامه المصرية أكد أنه بلا اتفاق حول #سد_النهضة فاستقرار المنطقة مهدد بالكامل .. "الصقور هي من تملك الغلبه في كل شئ" ..#تحيا_مصر ✌️🇪🇬 pic.twitter.com/VB8QxuFfTL — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) June 26, 2021

خرج جنرال إثيوبي يتحدث لقناة روسيا اليوم عن سد النهضة بنفس العبارات التي تحدثت بها اسرائيل من قبل عن خط برليف!! .. وكأنه لم يتعلم الدرس ويدرك ان الحلول المصرية غير متوقعة وتهزم ما يره الآخر مستحيلاً بينما يكون بالنسبة لنا هين وسهل pic.twitter.com/DIYMcNpWqs — faten abd alftah (@AlftahFaten) June 26, 2021

نحن لسنا دُعاة حرب ، ولكن إذا فُرضت علينا سنجعلُها مثل صلاة العصر لا سنه بعدها ولا وتر ⁦❤️⁩⁦🇪🇬⁩

عن سد النهضة اتحدث pic.twitter.com/shviB1rJY7 — Ahmed Alngar (@alngar724) June 27, 2021

#سد_النهضه

قبل ما تتاجروا

بتصريحات الاثيوبيين

سواء العسكرين

او المدنيين

قلت أفكركم بالتصريح

ده👇

لتكونوا نسيتوا😁 pic.twitter.com/wOSgrrmRhP — مافيا تويتر 🔫✊💪🌶🌶 (@R2iZl) June 26, 2021

الرد المصري

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال، عقب تصريحات الجنرال الإثيوبي، إن "ادعاءات" إثيوبيا "هدفها التهرب والتنصل من الالتزامات"، وإن مصر لديها "القدرة على الدفاع عن مصالح شعبها".

وأضاف شكري أن المسؤولين الإثيوبيين "يطلقون تصريحات استفزازية عن العمل العسكري، لصرف الأنظار والتهرب من الاتفاق". كما أكد أن إثيوبيا رفضت استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا، "وما زالت المفاوضات مجمدة بسبب التعنت الإثيوبي"، وفق تعبيره.

وخلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" المملوكة للسعودية، قال شكري إن مصر تعلم جيدا ما هي حقوق مصر وشعبها المائية، وكيفية الدفاع عنها.

وتابع شكري، في حال وقوع الضرر، لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، سواء كان حجز المياه في العام الحالي ليس بالشكل الكامل أو ما لدينا من مياه في السد العالي، فهذا أمر والدفاع عن حقوقنا أمر آخر.

يذكر أن مصر أبلغت مجلس الأمن الدولي في 12 يونيو/حزيران الجاري، اعتراضها على اعتزام إثيوبيا القيام بالملء الثاني لبحيرة سد النهضة المحدد في يوليو/تموز المقبل.

ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول مصر والسودان إنه يهدد حقوقهما التاريخية في النهر.