بعد جولة أولى محبطة لماكرون واليمين المتطرف.. الفرنسيون يصوتون في الدورة الثانية من انتخابات الأقاليم

أسفرت الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي عن نتائج مخيبة لآمال ماكرون الذي يتجه حزبه نحو عدم الفوز بأية منطقة من مناطق البر الرئيسي بفرنسا.

فتحت مراكز الاقتراع بفرنسا -صباح اليوم الأحد- أبوابها للناخبين من أجل التصويت في الدورة الثانية من انتخابات الأقاليم والمناطق، بعد جولة أولى اتسمت بنسبة امتناع قياسية وتراجع كبير للغالبية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.

ويحق لنحو 48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، مع اتباع إجراءات صحية صارمة مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي سجل انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات به، لكن ظهر تهديد نسخة متحورة منه هي دلتا.

ويتعلق السؤال الأول -الذي سيطرح- بنسبة المشاركة، حيث امتنع في الدورة الأولى 2 من كل 3 ناخبين (66.72%) عن التصويت، في نسبة قياسية منذ بداية الجمهورية الخامسة عام 1958.

وتتعدد أسباب هذا الامتناع، حيث تشمل الملل من السياسة، وعطلة نهاية أسبوع صيفية، بينما ترفع فرنسا إجراءات الحجر الصحي وغيرها.

وترى جيسيكا سينتي -المحاضرة في العلوم السياسية بجامعة "أفينيون" (Avignon)- أن الأمر "مزيج من كل هذه الأسباب مجتمعة"، وأضافت "نشهد اكتمال الانفصال بين الناخبين والطبقة السياسية، وفي الأوضاع الصحية الراهنة كان هناك القليل من النشاطات في الخارج، وهو ما أدى إلى تعقيد التواصل مع جزء من الجمهور".

وأشار استطلاع للرأي -نُشر الخميس الماضي- إلى أن 36% فقط من الفرنسيين يعتزمون التوجه إلى مراكز الاقتراع في الدورة الثانية.

وأسفرت الجولة الأولى -التي جرت الأحد الماضي- عن نتائج مخيبة لآمال ماكرون الذي يتجه حزبه نحو عدم الفوز بأية منطقة من مناطق البر الرئيسي بفرنسا، والتي يبلغ عددها 13 منطقة، لكنها كانت محبطة أيضا للزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

واحتل حزب لوبان المرتبة الأولى في منطقة واحدة فقط هي بروفانس في الجنوب الشرقي، على عكس ما توقعته استطلاعات الرأي باحتلاله المرتبة الأولى في 6 مناطق.

وتعتبر الانتخابات الإقليمية استطلاعا لتوجهات الناخبين قبل العام المقبل (2022) واختبارا لمؤهلات لوبان.