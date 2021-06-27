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سياسة|بولندا

بسبب قانون بشأن أملاك اليهود.. إسرائيل وبولندا تتبادلان استدعاء السفراء

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (يمين) ونائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي (الأوروبية-رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد (يمين) ونائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي (الأوروبية-رويترز)
27/6/2021

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت سفير بولندا مارك مغيروفيسكي، اليوم الأحد، للتعبير عن "خيبة أملها الشديدة" من مشروع قانون يقول منتقدوه إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب.

وأقر مجلس النواب البولندي، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، مما أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الذي وصفه بأنه "وصمة عار".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90% من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائمة بالأعمال الإسرائيلية في وارسو تال بن أري يعلون، اليوم الأحد، مؤكدا أن بلاده تريد أن تضع الأمور في نصابها بشأن هذا التشريع، وستشرح "فحواه بطريقة حاسمة وواقعية".

وأضاف "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".

ويطالب الملاك السابقون وأحفادهم بالحصول على تعويض من بولندا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989. وسينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء. والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما.

ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى للبرلمان البولندي) للمصادقة عليه بشكل نهائي.

وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة إن تبني مهلة زمنية "سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".

وشددت على أن "اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله".

وتابعت أن "بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا".

وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو، الخميس في تغريدة على تويتر، "هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".

وأضافت أنه "سيمنع عمليا طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذرياتهم، وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطنا لها".

وقُتل 6 ملايين بولندي، نصفهم من اليهود، خلال احتلال ألمانيا النازية لبولندا بين عامي 1939 و1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

المصدر : وكالات

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