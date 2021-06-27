السيسي أول رئيس مصري يزور العراق منذ عقود

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عاما.

وتأتي زيارة السيسي للعراق في إطار قمة بين مصر والأردن والعراق، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية الثلاث.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، استقبل الرئيس العراقي برهم صالح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد الدولي.

بينما أوضح بيان للرئاسة المصرية بأن زيارة السيسي تأتي للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني.

ووصف البيان زيارة السيسي لبغداد بالتاريخية، كونها أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عامًا، وتأتي تأكيدا لحرص مصر على دعم العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب.

والقمة المرتقبة هي الرابعة، إذ عقدت الأولى بالقاهرة في مارس/آذار 2019، وشكلت الدول الثلاث مجلسا مشتركا على ضوء نتائجها، بينما عقدت القمة الثانية في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019، والثالثة في عمان في أغسطس/آب 2020.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها، تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

يشار إلى أن العلاقات المصرية العراقية توقفت إثر غزو الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين للكويت عام 1990، لكن علاقات البلدين شهدت تحسنا مطردا في السنوات الأخيرة، إذ تبادل كثيرون من كبار مسؤولي البلدين الزيارات.