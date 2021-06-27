السعودية: التحالف يعترض صاروخين باليستيين و3 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف شن 17 غارة على مواقع تابعة للجماعة في محافظات مأرب والبيضاء والجوف

قالت وسائل إعلام سعودية إن دفاعات التحالف السعودي الإماراتي اعترضت فجر اليوم الأحد صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان، وسبق ذلك إعلان تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون أيضا باتجاه المملكة.

بدورها، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف شن 17 غارة على مواقع تابعة للجماعة في محافظات مأرب والبيضاء والجوف.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن دفاعات التحالف اعترضت فجر اليوم الأحد صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط وآخر باتجاه نجران.

كما أعلن التحالف مساء السبت تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه جنوبي السعودية.

وذكر التحالف -في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن الدفاعات الجوية "اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة".

كما دمر التحالف -وفق بيان آخر- طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة نجران (جنوبي السعودية).

وكثف الحوثيون مؤخرا إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي من جانب، والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.