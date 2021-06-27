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سياسة|مملكة متحدة

استقالة وزير الصحة البريطاني بعد خرقه قواعد التباعد الاجتماعي

استقالة الوزير جاءت عقب نشر صور له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته

وزير الصحة البريطاني المستقيل مات هانكوك (الأناضول)
وزير الصحة البريطاني المستقيل مات هانكوك (الأناضول)
26/6/2021

قدّم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك استقالته، بعدما أقر بأنه خالف قواعد مكافحة فيروس كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه؛ مما أثار غضب زملائه والناس الذين يخضعون لإجراءات العزل العام.

وقدّم الوزير (42 عاما) المتزوج خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا له وهو يعانق امرأة عيّنها في منصب حكومي للتدقيق في أداء وزارته.

وذكر مكتب جونسون أمس السبت أن وزير الداخلية والمالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك.

ساجد جاويد أحد المسلمين بحزب المحافظين سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لهانكوك (الأوروبية)

وكان هانكوك في خضم معركة الحكومة مع الجائحة، وظهر مرارا على شاشات التلفزيون يطالب الناس باتباع القواعد الصارمة لاحتواء الفيروس والدفاع عن وزارته ضد الانتقادات الموجهة لطريقة تعاملها مع الأزمة.

وقال في رسالة استقالته "نحن مدينون لمن ضحوا بالكثير خلال هذه الجائحة بأن نكون صادقين عندما نخذلهم كما فعلت أنا عندما انتهكت الإرشادات".

وقال جونسون في رده إنه يأسف لتسلمه خطاب الاستقالة. وأضاف مخاطبا الوزير المستقيل "يجب أن تكون فخورا للغاية بخدمتك (…) أنا ممتن لدعمك، وأعتقد أن إسهامك في الخدمة العامة لم ينته بعد".

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة "ذا صن" تقبيل هانكوك مساعدته داخل مكتبه الشهر الماضي، في مخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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