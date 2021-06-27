قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا طائرات مسيرة مداها 7 آلاف كيلومتر

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن الحرس يمتلك طائرات مسيرة يصل مداها إلى 7 آلاف كيلومتر.

وأضاف سلامي، وفق ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية، أن هذه الطائرات المسيرة كبيرة ويمكن أن تهبط في أي مكان.

ولفت قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن بلاده في حرب عالمية كبرى محورها استقلال إيران، واعتمادها على نفسها، ومصداقيتها.

ويأتي هذا التأكيد من جانب إيران في وقت تجري فيه محادثات مع 6 قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب قبل 3 سنوات وأعاد فرض العقوبات على طهران.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تضخم قدراتها أحيانا، غير أن الطائرات المسيرة تمثل عنصرا أساسيا في مراقبة الحدود الإيرانية، وخاصة في مياه الخليج حول مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

وقد تزايد اعتماد إيران وقوى إقليمية تدعمها على الطائرات المسيرة في اليمن وسوريا والعراق في السنوات الأخيرة.

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه في نهاية الأمر لفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكذلك تقييد أنشطتها.

واستبعدت طهران التفاوض على صواريخها الباليستية ودورها في الشرق الأوسط.