البث الحي
سياسة|إيران

إيران: لن نقدم صور مواقع نووية لوكالة الطاقة الذرية لأن اتفاقنا معها انتهى

جانب من المحادثات حول الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في فيينا (رويترز)
جانب من المحادثات حول الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى في فيينا (رويترز)
27/6/2021

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لم يتم تمديد اتفاق التفتيش المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة.

وقال قاليباف، خلال جلسة للبرلمان، إن ما تم تسجيله من معلومات وصور خلال تلك الأشهر لن يسلم للوكالة الدولية، وسيظل بحوزة إيران.

وقد يزيد هذا الإعلان تعقيد المحادثات بين إيران وست قوى كبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقبل ثلاث سنوات، انسحب الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات على طهران، وردت إيران بالتحلل من العديد من قيود الاتفاق على برنامجها النووي.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران في فبراير/شباط الماضي اتفاقا مدته ثلاثة أشهر لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان سيتم وقفها.

جمع البيانات

وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر في 24 مايو/أيار الماضي، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.

وطالبت الوكالة، يوم الجمعة، إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، مما دفع مبعوثا إيرانيا للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.

وكانت إيران قالت سابقا، يوم الأربعاء، إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء أجله.

وتزامنا مع طلب الوكالة، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، أن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل مصدر قلق شديد على المفاوضات الأوسع نطاقا.

وقالت الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل/نيسان في فيينا، إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إحياء الاتفاق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

من برنامج: ما وراء الخبر

ما الذي جرى؟.. على نحو مفاجئ واشنطن وطهران تهددان بالانسحاب من محادثات النووي

قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي إن التغيير المفاجئ في موقف الإدارة الأميركية تجاه مباحثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران، يرجع إلى محاولة فرض شروط من تحت الطاولة على طهران.

النووي الإيراني.. انتهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الذرية وواشنطن مستعدة للمشاركة بالجولة-7 من مفاوضات فيينا

ينتهي اليوم العمل باتفاق المراقبة المؤقت بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم في فبراير/شباط الماضي، يأتي هذا في وقت أبدت واشنطن استعدادها للعودة إلى الجولة السابعة من محادثات فيينا.

24/6/2021
المزيد من سياسة

بلينكن يبحث مع حمدوك واقع السلام وخطوات الإصلاح في السودان والتطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (يمين) ناقش مع حمدوك التطبيع مع إسرائيل (رويترز)

قائد الحرس الثوري الإيراني: لدينا طائرات مسيرة مداها 7 آلاف كيلومتر

إطلاق طائرة مسيّرة أثناء مناورات عسكرية في إيران (رويترز)

سامح شكري: تم الانتهاء من معظم القضايا العالقة في العلاقات مع قطر

سامح شكري قال إن الاجتماعات مع الجانب القطري تجري في إطار من العلاقات الودية (رويترز)

كورونا في إندونيسيا.. موجة ثانية هي الأشرس منذ بدء الوباء

الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات بين الطواقم الطبية (الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

من سبتة إلى بروكسل.. ماذا وراء الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا؟

شاهد- ضربة جزاء بالإكراه وتسلل خاطئ.. كوارث التحكيم الأفريقي عرض مستمر بمباراة الأهلي والترجي

موسيماني مدرب الأهلي يمسك سيد عبد الحفيظ مدير الفريق أثناء مشادته مع الحكم الرابع اعتراضا على عدم احتساب ضربة الجزاء (رويترز)

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم يوميا؟

بعد تصريحات جنرال إثيوبي عن سد النهضة.. مصريون يطالبون باستغلال الفرصة الأخيرة

المصريون يخشون من تأثيرات سد النهضة على نهر النيل الذي يمثل شريان حياة بالنسبة لهم (الجزيرة نت)