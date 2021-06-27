أول تواصل دبلوماسي للحكومة الجديدة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي نظيريه الأميركي والبحريني في روما

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إن الوزير سيلتقي مع نظيريه الأميركي والبحريني في روما اليوم الأحد، في أول تواصل دبلوماسي مباشر لعضو بارز في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين قبل أسبوعين.

وقامت البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي (2020) في اتفاق بوساطة الإدارة الأميركية السابقة. ومن المقرر أن يزور لبيد الإمارات يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ولم يذكر البيان الإسرائيلي تفاصيل عن جدول أعمال المحادثات المنفصلة التي سيجريها لبيد مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني خلال زيارته لإيطاليا التي تستغرق يوما واحدا.

وصوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل نحو أسبوعين لصالح منح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد الذي سيتناوب عليه نفتالي بينيت ولبيد.

ويتشكل الائتلاف الحكومي الجديد من 8 أحزاب تمتد في توجهاتها السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بما في ذلك -لأول مرة- فلسطينيو 48.

وكان بلينكن رحب بحرارة بالإعلان عن حكومة جديدة في إسرائيل، قائلا إنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع كل من بينيت ولبيد، وأضاف أنه سيواصل العمل مع إسرائيل لدفع عملية السلام إلى الأمام، مؤكدا التزام الإدارة الأميركية الراسخ بأمن إسرائيل.