هل يمهد سجن قاتل جورج فلويد لفصل جديد في العدالة الجنائية الأميركية؟

لا يمثل الحكم نهاية متاعب تشوفين مع القضاء الأميركي، إذ إنه يواجه اتهامات فدرالية منفصلة عن جريمة قتله لجورج فلويد، ففي عام 2017 زُعم أنه استخدم سلسلة معدنية وقيد بها رقبة مراهق أسود وضربه بمصباح يدوي

واشنطن – أصدر بيتر كاهيل قاضي مقاطعة هينيبين حكما بسجن رجل الشرطة الأبيض ديريك تشوفين لمدة 22.5 عاما بتهمة القتل العمد لجورج فلويد ذي الأصول الأفريقية.

وجاء القرار بعد محاكمة تاريخية نُقلت إجراءاتها في بث حي شاهده ملايين الأميركيين، توصلت خلالها هيئة المحلفين إلى إدانة تشوفين بتهم القتل غير المقصود من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية في وفاة فلويد يوم 25 مايو/أيار 2020.

وكان مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المارة لتشوفين ضاغطا على رقبة فلويد قد لعب دورا رئيسيا في مساعدة هيئة المحلفين على اتخاذ قرار إدانة الضابط السابق.

ودعت المبادئ التوجيهية لولاية مينيسوتا إلى الحكم على تشوفين بنحو 12.5 عاما بتهمة القتل غير المقصود من الدرجة الثانية، نظرا لعدم وجود سجل إجرامي سابق له، في حين تحاكم ولاية مينيسوتا فقط الشخص المدان بجرائم متعددة وقعت في نفس القضية بأشد التهم الموجهة إليه.

عقوبة مشددة

وقال إريك أندرسون المحامي والمدعي العام السابق في كاليفورنيا إن هناك عوامل إضافية أدت إلى تشديد الحكم ضد تشوفين، فقد قدمت ولاية مينيسوتا مذكرة في 30 أبريل/نيسان الماضي تطلب فيها حكما مشددا، وجاء في المذكرة أن تشوفين تعامل "بقسوة شديدة وغير عادية بالضغط بركبته على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق و29 ثانية على الرغم من مناشدات فلويد بأنه لا يستطيع التنفس".

وثمة عامل آخر أشارت إليه المذكرة، وهو أن تشوفين "أساء استخدام منصبه في السلطة" كضابط شرطة.

وذكر معلقون قانونيون أن وقوع الجريمة أمام مرأى أطفال -حيث كان اثنان من المارة الذين شهدوا وفاة فلويد دون سن 18 عاما- دفع لتغليظ القاضي العقوبة على الرغم من خلو سجل الشرطي ديريك تشوفين من أي سوابق جنائية.

وقبل صدور الحكم تحدث أفراد من عائلة جورج فلويد أمام المحكمة بصورة عاطفية، وقالت ابنته البالغة 7 سنوات من العمر "أنا دائما أسأل عن والدي"، في حين سأل إخوة فلويد: تشوفين، لماذا فعلت ذلك؟ لماذا كل هذه القسوة؟ وطالبوا بأن ينال تشوفين أشد عقوبة ممكنة، ومنح القاضي تشوفين الفرصة للحديث، فتحدث باقتضاب، ووجه تعازيه لعائلة فلويد.

الحكم بالسجن والاستثناء

وطلب الادعاء الحكم على تشوفين بالسجن 30 عاما، في حين طلب إريك نيلسون محامي تشوفين ألا ينال عقوبة السجن، وأن يخضع فقط للمراقبة العقابية.

ودفع الحكم بإدانة وسجن تشوفين لأكثر من 20 عاما ليصبح ضمن مجموعة صغيرة من رجال الشرطة الذين سيقضون سنوات طويلة في السجن لإدانتهم بالقتل، وفي المتوسط تلقى رجال الشرطة المدانون عقوبات أقل من التي ينالها المدانون المدنيون.

ومنذ عام 2005 أدين فقط 9 من رجال الشرطة بالقتل الناجم عن حادث أثناء الخدمة وفقا لفيليب ستينسون أستاذ العدالة الجنائية في جامعة بولينغ غرين بولاية أوهايو.

وقال ستينسون إن متوسط العقوبة على التسعة الذين حكم عليهم حتى الآن هو السجن لمدة 21.7 عاما، مع 81 شهرا كأقصر عقوبة، والسجن مدى الحياة كأطول عقوبة.

ودفعت التفاصيل المروعة لفيديو ضغط تشوفين بركبته على رقبة فلويد لتصبح القضية محل اهتمام كل الولايات المتحدة، ونتجت عنها أشهر من الاحتجاجات الأميركية والعالمية ضد وحشية الشرطة، وغذت الدعوات لإصلاح الشرطة، ونجحت الاحتجاجات في تغيير الطريقة التي تدرب بها بعض إدارات الشرطة الضباط على استخدام القوة، ولا سيما الخنق أو الضغط على الرأس.

هل يغير سجن تشوفين ممارسات الشرطة؟

بغض النظر عن العقوبة لا يعتقد الكثير من المراقبين أن الحكم الصادر بحق تشوفين سيكون له تأثير بعيد المدى، وشكك المحامي ستينسون في ذلك، حيث قال إن "هذه القضية لن تؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في ممارسات الشرطة والإصلاحات التي يطالب بها البعض في مجال الشرطة، فهي قضية جنائية واحدة".

وقال إنه من الصعب جدا تحقيق إصلاحات واسعة النطاق في مجال الشرطة "عندما يكون لدينا نظام تنفيذ قانون لا مركزي في بلد ضخم يضم أكثر من 18 ألف وكالة تنفيذ قانون على مستوى الولايات والمقاطعات، جميع أعمال الشرطة محلية، ومن الصعب جدا سن تشريعات للإصلاحات".

واعتبر بعض المراقبين أن هذه القضية هي "حالة شاذة متطرفة"، وأن أغلب رجال الشرطة يظهرون مسؤولية واحتراما للمواطنين.

وينقسم المجتمع الأميركي تجاه الحكم على تشوفين، وقبل صدور الحكم بساعات تعرض تمثال معدني حديث لجورج فلويد تمت إزاحة الستار عنه قبل أسبوع للتخريب في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، في إشارة إلى رفض بعض القطاعات الأميركية إدانة تشوفين.

وكُتب اسم منظمة "باتريوت فرونت" (Patriot Front) -التي تؤمن بسمو العرق الأبيض- على التمثال باللون الأبيض، وهو ما اعتبرته شرطة نيويورك جريمة كراهية.

مصير معقد لتشوفين

بموجب قانون ولاية مينيسوتا، يصبح الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن مؤهلين للنظر في الإفراج المشروط بعد قضاء ثلثي مدة عقوبتهم طالما لم تكن لديهم مشاكل تأديبية أثناء الاحتجاز.

ويبلغ تشوفين من العمر 45 عاما، وقد يتأهل للخروج من السجن بعد 14 عاما.

في الوقت ذاته، لا يمثل الحكم نهاية متاعب تشوفين مع القضاء الأميركي، إذ إنه يواجه اتهامات فدرالية منفصلة عن جريمة قتله لجورج فلويد، ففي عام 2017 زُعم أنه استخدم سلسلة معدنية وقيد بها رقبة مراهق أسود وضربه بمصباح يدوي. ولم يعلن عن موعد للمحاكمة بالنسبة للاتهامات الفدرالية.