كورونا.. انخفاض مستوى الإصابات عالميا ومخاوف من موجة جديدة بسبب متحورة "دلتا"

في حين يشهد الوضع الوبائي تحسنا نسبيا مع تسجيل أدنى عدد من الإصابات الجديدة في العالم منذ فبراير/شباط الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تؤدي المتحورة "دلتا" إلى ارتفاع جديد في الحالات خلال الصيف إذا لم تتخذ إجراءات بشكل مبكر لاحتوائها.

وفي إسبانيا حيث لم يعد وضع الكمامة إلزاميا اعتبارا من اليوم السبت في الخارج، تسببت رحلة طلاب إلى أرخبيل باليار بـ"بؤرة" هائلة مع مئات من الإصابات ووضع آلاف الشباب في الحجر في 7 مناطق من البلاد.

في المقابل، قررت سويسرا اعتبارا من اليوم السبت رفع جزء كبير من القيود المتواصلة، ولا سيما وضع الكمامة في الخارج، وسهلت الدخول إلى أراضيها.

وأصبحت آيسلندا أمس الجمعة أول بلد أوروبي يرفع كل القيود الوطنية المرتبطة بهذه الجائحة بفضل تقدم حملة التلقيح.

وفي إيطاليا، يرفع اعتبارا من يوم الاثنين وضع الكمامة الإلزامي في الخارج، وسيرفع حظر التجول في منطقة وادي أوستا، وهي الأخيرة التي كان ما يزال ساريا فيها.

وأفاد تقرير بأن ما يزيد على 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة لشبونة بالبرتغال هي من السلالة "دلتا" الأشد عدوى، والتي تنتشر بسرعة إلى أنحاء أخرى من البلاد.

كما قال علماء في جنوب أفريقيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن السلالة المتحورة "دلتا" هي السائدة بين إصابات فيروس كورونا الجديدة في البلاد.

ارتفاع الإصابات

وسجلت الدولة الأشد تضررا في أفريقيا 18 ألفا و762 إصابة جديدة اليوم السبت، وهو أعلى رقم يومي منذ يناير/كانون الثاني، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مختبريا إلى مليون و895 ألفا و905، توفي منها 59 ألفا و621.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18 ألفا و270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، في أكبر عدد يومي للإصابات منذ الخامس من فبراير/شباط، وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة.

وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

وأعلنت بريطانيا أمس الجمعة تسجيل 15 ألفا و810 إصابات جديدة.

وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7% من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2% تلقوا الجرعتين.

إغلاق

وفي روسيا، سجلت السبت 21 ألفا و665 إصابة جديدة، في رقم قياسي منذ يناير/كانون الثاني مع تفشي المتحورة "دلتا" على نطاق واسع، وخصوصا في سان بطرسبورغ والعاصمة موسكو ومنطقتها.

وأحصت السبت مدينة سان بطرسبورغ، ثاني المدن الروسية والتي تستضيف مباريات ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم، 107 وفيات في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب تعداد رسمي، وهذا أكبر عدد من الوفيات اليومية بالفيروس في كل مدن البلاد منذ بدء الوباء، وفق وكالات الأنباء الروسية.

وفي مجمل أنحاء روسيا، فإن عدد الوفيات اليومية السبت هو الأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول مع 619 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 132 ألفا و683 وفاة منذ بدء الجائحة، وفق إحصاء رسمي.

وفي أستراليا، بعدما فرضت السلطات إغلاقا الجمعة في 4 أحياء في وسط سيدني، قررت توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل كل أرجاء المدينة المترامية الأطراف والأكبر في أستراليا لأسبوعين.

وقالت رئيسة الوزراء في ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان "حين نواجه متحورة شديدة العدوى مثل دلتا، فإن إغلاقا لثلاثة أيام لن ينجح. علينا أن نستعد لعدد كبير من الحالات في الأيام المقبلة".