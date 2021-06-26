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سياسة|إثيوبيا

تيغراي.. مطالب أميركية بتحقيق مستقل لمحاسبة قاتلي ثلاثة موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود"

الإسبانية ماريا هرنانديز (35 عاما) إحدى منسقات الحالات الطارئة لمنظمة "أطباء بلا حدود" قُتلت في تيغراي (رويترز)
الإسبانية ماريا هرنانديز (35 عاما) إحدى منسقات الحالات الطارئة لمنظمة "أطباء بلا حدود" قُتلت في تيغراي (رويترز)
26/6/2021

أعربت الخارجية الأميركية، في بيان، عن الشعور العميق بالحزن لمقتل ثلاثة موظفين من منظمة "أطباء بلا حدود" في إقليم تيغراي الإثيوبي، وشددت على ضرورة توقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني هناك.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة على عمليات القتل.

وحمّلت الخارجية الأميركية الحكومة الإثيوبية المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات.

من جهته، شجب الاتحاد الأوروبي مقتل موظفي منظمة "أطباء بلا حدود" في الإقليم، وجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقُتِل ثلاثة عاملين في منظمة "أطبّاء بلا حدود"، هم إسبانية وإثيوبيان، في هجوم بإقليم تيغراي.

وقال الفرع الإسباني لمنظمة "أطباء بلا حدود"، أمس الجمعة في بيان، "فقدنا الاتصال بهم وبالسيارة التي كانوا يتنقلون فيها بعد ظهر أمس، وهذا الصباح عُثر على السيارة فارغة وعلى جثثهم على بُعد بضعة أمتار منها"، واصفين ما حدث لهم بأنه "اغتيال وحشي".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على تويتر الجمعة، إن عمّال الإغاثة الثلاثة قتلوا في بلدة أبي عدي، على بعد 50 كيلومترا غربي ميكيلي، عاصمة الإقليم. وأضافت أن "جبهة تحرير شعب تيغراي تعمل بنشاط" في هذه المنطقة.

وشهدت المنطقة تصعيدا عسكريا في الأيام الأخيرة، واستهدفت غارة جوية سوقا فيها، أدت إلى مقتل 64 شخصا على الأقل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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