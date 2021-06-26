رغم لقاء "إيجابي" جمعه بالغنوشي.. الرئيس التونسي: لا وساطة ولا حلول وسطى

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد وجود وساطة لتجاوز الخلافات السياسية الراهنة في البلاد، وذلك بعد يوم من لقائه برئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي يرأس حركة النهضة.

وقال سعيد -في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة لدى استقباله الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي بقصر قرطاج- "منذ يوم أمس كثر الحديث حول وساطة.. ليست هناك وساطة ولا وسيط ولا حلول وسطى. الحق هو الحق".

وتابع قائلا "ليس لدي مشكلة مع أشخاص، بل لي مشكلة مع منظومة لا تزال قائمة ولا تزال تنكل بالشعب التونسي"، وأضاف أن الحوار الوطني يتطلب خيارات نابعة من إرادة الشعب، وأنه غير مستعد لجعل حق الشعب محل مقايضة ومساومة، حسب تعبيره.

اتهامات

وواصل الرئيس التونسي توجيه الاتهامات إلى جهات لم يسمها، وقال إن القضية اليوم في تونس هي قضية اقتصادية واجتماعية، "ولكن تم الانحراف بهذا المسار الاقتصادي والاجتماعي منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 (الثورة التونسية)، فأصبحت القضية قضية هوية ودين وصوم".

وأضاف أن "تونس ذات نظامين، نظام خفي يتحكم في البلاد، ونظام ظاهر"، وفقا لحديثه الذي جاء في فيديو نشرته الرئاسة عبر صفحتها على فيسبوك.

وقال "لا أسعى لتصفية حسابات بالرغم من أن هناك أشخاصا مكانهم السجن لأنهم عبثوا بمقدرات الشعب التونسي".

الوضع العام في تونس والأزمة المستمرّة منذ سنة 2011 والوضع الصحّي أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد بأمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي. #TnPR pic.twitter.com/W3tk8C0zzh — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 25, 2021

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إن اللقاء الذي جمع رئيسي الجمهورية ورئيس البرلمان يمثل خطوة إيجابية وبادرة طيبة.

ودعا المشيشي إلى عقد اجتماعات بين الرؤساء الثلاثة (للدولة والحكومة والبرلمان) بشكل دوري وتقريب وجهات النظر بعيدا عن الوساطات، وذلك لمواجهة الصعوبات التي تشهدها البلاد.

وعقد سعيد والغنوشي لقاء مطولا صبيحة أول أمس الخميس، دار حول أوضاع البلاد، وكان لقاء "إيجابيا"، وفقا لما صرح به خليل البرعومي المكلف بالإعلام في حركة النهضة (التي يمثلها 53 نائبا من أصل 217 في البرلمان).

وجاء اللقاء بعد قطيعة استمرت نحو 6 أشهر، حيث كان آخر لقاء لهما في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلن الغنوشي أن سعيد وافق على الإشراف على حوار وطني لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.