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سياسة|قطر

توصلت إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها.. انعقاد لجنة المتابعة القطرية المصرية بالدوحة

اللقاء عقد بمقر الخارجية القطرية بالعاصمة الدوحة (شترستوك)
اللقاء عقد بمقر الخارجية القطرية بالعاصمة الدوحة (شترستوك)
26/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202106:43 PM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة الأنباء القطرية أنّ لجنة المتابعة القطرية المصرية عقدت، اليوم السبت، اجتماعها الخامس في مقر وزارة الخارجية القطرية بالدوحة.

وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب المصري السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.

وتوصلت اللجنة إلى التوافق بشأن الملفات المعروضة عليها، والتي تناولتها اللجنة القانونية، وهي بصدد استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتأتي اجتماعات اللجنة تنفيذا لما تم التوافق عليه في "قمة العلا"، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف العام 2017، التي أسدل الستار عليها في قمة العلا.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، فقد تضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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23/6/2021
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