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سياسة|قطر

بعد أسبوع من وفاتها بلندن.. جثمان الناشطة الإماراتية آلاء الصديق يصل إلى الدوحة لدفنها

الناشطة الإماراتية آلاء الصديق (مواقع التواصل)
الناشطة الإماراتية آلاء الصديق (مواقع التواصل)
26/6/2021

يصل اليوم السبت إلى الدوحة جثمان الناشطة والمعارضة الإماراتية آلاء الصديق، التي توفيت في حادث سير بلندن قبل أسبوع، حيث سيواري جثمانها الثرى في مقبرة مسيمير.

وذكر ناشطون حقوقيون أن السلطات القطرية وافقت على طلب من أسرة الفقيدة بنقل الجثمان من لندن، كي يحظى أقاربها بتشييعها والصلاة عليها قبل دفنها في الدوحة.

وأكد الإعلامي الإماراتي أحمد النعيمي أن جثمان المعارضة الإماراتية يصل إلى الدوحة اليوم، وأن تشييعها سيكون غدا الأحد.

وتوفيت آلاء السبت الماضي جراء إصابتها في حادث سير قرب أكسفورد، مما أثار موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المغردون عن تعازيهم لوفاتها المفاجئة، مشاركين كتاباتها وكلماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت آلاء تشغل حتى لحظة وفاتها منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة القسط لحقوق الإنسان في لندن، المعنية بمعتقلي الرأي في الخليج.

ونشطت آلاء في الدفاع عن والدها معتقل الرأي في سجون الإمارات منذ 2012 ضمن ما يعرف بقضية "جمعية الإصلاح"، وشاركت في فعاليات عدة فضحت فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، واضطرتها لتخرج منفية خارج بلدها.

وكانت السلطات الإماراتية سحبت جنسية الداعية محمد عبد الرزاق الصديق وعدد من أبنائه بمن فيهم آلاء.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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