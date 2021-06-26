الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل حكومة جديدة

باشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مشاورات سياسية مع قادة الأحزاب السياسية والمستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي".

وتابع "كما استقبل السيد الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات..".

وينتظر أن تستمر المشاورات "حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري" الأربعاء.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، قد قدم استقالة حكومته إلى الرئيس الجزائري، عقب إعلان المجلس الدستوري، مساء أول أمس الخميس، النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 الشهر الجاري.

وبحسب النتائج، حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407 مقاعد، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.

أما المرتبة الثالثة، فكانت لحركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، الذي حصد 65 مقعدا.

وحل في المرتبة الرابعة حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الحليف التقليدي لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعدا.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 23%، وهي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية؛ بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.