الأمن الفلسطيني يفرق بقنابل الغاز محتجين يطالبون بمحاسبة "قاتلي" نزار بنات

قمعت قوات الأمن الفلسطينية بقنابل الغاز والصوت مواطنين خرجوا، مساء اليوم السبت، في مظاهرات احتجاجا على وفاة المعارض والناشط نزار بنات قبل يومين إثر اعتقاله وتعذيبه من لدن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل.

وكان المتظاهرون قد انطلقوا نحو مقر الرئاسة بعد اعتصامهم في ميدان المنارة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ورددوا شعارات تحمّل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المسؤولية عن وفاة نزار بنات، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

وحمل المشاركون في المسيرة، التي نظمتها مؤسسات من المجتمع المدني، صور نزار بنات، ورفعوا شعارات تستنكر ما وصفوها بـ"الجريمة"، ورددوا هتافات تطالب بـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وفي وقت سابق السبت، قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، إن لجنة التحقيق في ظروف وفاة نزار بنات بدأت أعمالها، وستعلن النتائج فور الانتهاء، مؤكدا التزام الحكومة بنتائج التحقيق، وجاهزيتها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والمترتبة عليه.

في المقابل، خرج العشرات في وقفة بدوار المنارة (وسط رام الله) تأييدا لعباس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول، ورفعوا صور عباس، ورددوا هتافات مؤيدة له.