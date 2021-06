قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة اليوم الجمعة في هجوم شهدته مدينة فورتسبورغ (جنوبي ألمانيا)، ونفذه صومالي (24 عاما) مسلح بسكين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وتمكنت الشرطة من إيقاف منفذ الهجوم بعد إصابته برصاصة في ساقه، ونقلت وسائل إعلامية عنها أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة.

#Würzburg : The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB

وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواكيم هيرمان أن المهاجم هتف "الله أكبر" خلال تنفيذه الاعتداء حسب شاهد عيان، وأنه خضع أخيرا لعلاج نفسي في مؤسسة متخصصة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية عن الشرطة تأكيدها أن الموقف الآن تحت السيطرة. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه بعد "عملية كبيرة" أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

#Würzburg: Amateur footage shared on social media shows members of the public chasing down a knife-wielding man in central Würzburg. The motive for the attack is unknown.pic.twitter.com/VVJgZVIY5s

— I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021