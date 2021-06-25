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سياسة|ألمانيا

قتلى وجرحى في عملية طعن بمدينة فورتسبورغ الألمانية والشرطة تعتقل المهاجم

سيارات للشرطة الألمانية تطوق مكان عملية الطعن (الأوروبية)
سيارات للشرطة الألمانية تطوق مكان عملية الطعن (الأوروبية)
25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202110:40 PM (مكة المكرمة)

قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة اليوم الجمعة في هجوم شهدته مدينة فورتسبورغ (جنوبي ألمانيا)، ونفذه صومالي (24 عاما) مسلح بسكين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وتمكنت الشرطة من إيقاف منفذ الهجوم بعد إصابته برصاصة في ساقه، ونقلت وسائل إعلامية عنها أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة.

وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواكيم هيرمان أن المهاجم هتف "الله أكبر" خلال تنفيذه الاعتداء حسب شاهد عيان، وأنه خضع أخيرا لعلاج نفسي في مؤسسة متخصصة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية عن الشرطة تأكيدها أن الموقف الآن تحت السيطرة. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه بعد "عملية كبيرة" أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

وكتبت شرطة منطقة لوار فرانكونيا على تويتر "ألقينا القبض على مشتبه فيه، لا مؤشرات على مشتبه فيه ثان ولا خطر على السكان".

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يبدو أنه يحمل سكينا ويحاول رجال التصدي له باستخدام الكراسي في انتظار وصول الشرطة. وأظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء على الأرض.

وتتطابق تلك التسجيلات المصورة مع الموقع الذي وقعت فيه الهجمات قرب وسط المدينة، لكن لم يتسن على الفور تأكيد وقت تصويرها.

وتقع مدينة فورتسبورغ إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت، ويقطنها نحو 130 ألف نسمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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