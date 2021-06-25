قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة اليوم الجمعة في هجوم شهدته مدينة فورتسبورغ (جنوبي ألمانيا)، ونفذه صومالي (24 عاما) مسلح بسكين، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وتمكنت الشرطة من إيقاف منفذ الهجوم بعد إصابته برصاصة في ساقه، ونقلت وسائل إعلامية عنها أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواكيم هيرمان أن المهاجم هتف "الله أكبر" خلال تنفيذه الاعتداء حسب شاهد عيان، وأنه خضع أخيرا لعلاج نفسي في مؤسسة متخصصة.

#BREAKING: Bavarian police confirm multiple deaths and injuries following Würzburg knife attack pic.twitter.com/Z7BQCxl1c0 — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية عن الشرطة تأكيدها أن الموقف الآن تحت السيطرة. ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدافع المحتمل وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه بعد "عملية كبيرة" أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

#Würzburg: Amateur footage shared on social media shows members of the public chasing down a knife-wielding man in central Würzburg. The motive for the attack is unknown.pic.twitter.com/VVJgZVIY5s — I.E.N. (@BreakingIEN) June 25, 2021

وكتبت شرطة منطقة لوار فرانكونيا على تويتر "ألقينا القبض على مشتبه فيه، لا مؤشرات على مشتبه فيه ثان ولا خطر على السكان".

Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung! Bitte haltet euch mit Mutmaßungen zurück – weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شابا يبدو أنه يحمل سكينا ويحاول رجال التصدي له باستخدام الكراسي في انتظار وصول الشرطة. وأظهر تسجيل مصور آخر بقع دماء على الأرض.

وتتطابق تلك التسجيلات المصورة مع الموقع الذي وقعت فيه الهجمات قرب وسط المدينة، لكن لم يتسن على الفور تأكيد وقت تصويرها.

وتقع مدينة فورتسبورغ إلى الجنوب الشرقي من فرانكفورت، ويقطنها نحو 130 ألف نسمة.