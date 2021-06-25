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قتيل وعشرات المفقودين في انهيار مبنى بميامي الأميركية

المبنى كان يضم 130 وحدة سكنية ولم يعرف سبب انهياره (الأوروبية)
المبنى كان يضم 130 وحدة سكنية ولم يعرف سبب انهياره (الأوروبية)
25/6/2021-|آخر تحديث: 25/6/202101:37 PM (مكة المكرمة)

توفي شخص على الأقل وأعلن عن فقد العشرات، جراء انهيار مبنى سكني مكون من 12 طابقا في بلدة سيرف سايد شمال ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقالت إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ انتشلت 35 شخصا من البناية، بينما أشار حاكم فلوريدا إلى احتمال وجود مزيد من القتلى والمصابين. ولا تُعرف حتى الآن أسباب انهيار المبنى.

ويبذل مئات من رجال الإطفاء والإنقاذ جهودا للبحث تحت الأنقاض عن ناجين.

 وقال فريدي راميرز مدير شرطة مقاطعة ميامي-ديد إن 99 شخصا في عداد المفقودين.

ورصدت فرق الإنقاذ أصوات طرق وأصواتا عالية أخرى، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في سيرفسايد.

وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقا عام 1981، وفيها أكثر من 130 وحدة سكنية، نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

ولم تتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله، وإن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.

وتولت شرطة مقاطعة ميامي-ديد التحقيق في سبب الانهيار، وقالت إدارة الإنقاذ وإطفاء الحرائق بالمقاطعة إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع الحادث.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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