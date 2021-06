قبل لقائه بايدن.. غني يصف قرار واشنطن الانسحاب من أفغانستان بالإستراتيجي وطائرات أميركية تقصف طالبان

وصف الرئيس الأفغاني أشرف غني قرار سحب القوات الأميركية من بلاده بالقرار الإستراتيجي، وذلك قبيل لقائه المرتقب الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، واعتبرت وزارة الدفاع الأميركية أن التدهور الأمني في أفغانستان مثير للقلق، بينما شنت طائرات أميركية غارات ضد حركة طالبان.

وفي كلمة مقتضبة ألقاها عقب لقائه رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، قال غني "القرار الذي اتخذه الرئيس بايدن كان قرارا إستراتيجيا ويحظى باحترامنا ويتعلق بصفحة جديدة من صداقتنا وعلاقتنا الإستراتيجية، بالإضافة إلى العلاقة التي نركز عليها بين شعبينا وحكومة بلدينا. حوارنا مثمر ونتطلع كثيرا إلى الاجتماع بالرئيس بايدن".

وكان غني قد التقى، رفقة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله، أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في مستهل زيارته إلى الولايات المتحدة.

Our Afghan team met with @HouseDemocrats @SpeakerPelosi @HouseGOP @GOPLeader today. We appreciate the longstanding bipartisan support & welcomed their continued engagement on the side of Afghanistan, esp. regarding peace, stability, human/gender rights, security & development. pic.twitter.com/j7QqQ91aVI

— Dr. Abdullah Abdullah (@DrabdullahCE) June 25, 2021