قالت وزارة الخارجية التركية إن بلادها شددت في مؤتمر برلين 2 على عدم السماح بمساواة مدربيها ومستشاريها في ليبيا بالمرتزقة؛ وذلك بعد دعوات في المؤتمر لسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، اليوم الجمعة، عن مشاركة تركيا في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية.

وبخصوص اتفاق أثينا المتعلق بحظر التدريبات العسكرية في إيجة خلال الموسم السياحي، قال بيلغيتش "لن نبقى صامتين حيال انتهاك اليونان اتفاق أثينا بشكل صارخ".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي دعوا إلى سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا بشكل فوري.

وأكد قادة الاتحاد -في البيان الختامي الصادر عن قمتهم التي عقدت في بروكسل- أن الحوار هو الحل الأمثل لحلحلة الأزمة الليبية.

ولقد هيمن موضوع سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على أعمال مؤتمر برلين 2؛ إذ قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب هذه القوات لا بد أن يتحقق تدريجيا، وإنه يعتقد أن هناك تفاهما بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي للحفاظ على التوازن.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والدبيبة شددا -في لقاء جمعهما- على الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأكدا أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، كما ذكر البيان أنهما ناقشا ضرورة الاستعداد للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واعتبرت الخارجية الأميركية، في بيانها، أن انسحاب القوات الأجنبية -بما فيها التركية- من ليبيا سيسهم في التوصل إلى تسوية سلمية، وسيمكن الليبيين من توحيد قواتهم تحت قيادة واحدة تتمتع بعلاقات عسكرية مع دول تختارها، ولا تكون مفروضة عليها، حسب تعبيرها.