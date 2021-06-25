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سياسة|فلسطين

إصابة 400 فلسطيني بمواجهات مع قوات الاحتلال في قريتين بنابلس

25/6/2021

أصيب مئات الفلسطينيين -بعضهم بالرصاص الحي- بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتين بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية خلال احتجاجات مناهضة للاستيطان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمه تعاملت مع 408 إصابات خلال المواجهات التي دارت بعيد صلاة الجمعة في قريتي بيتا وأوصرين جنوب نابلس.

وأضاف الهلال الأحمر أن هناك 4 مصابين بالرصاص الحي، أحدهم حالته خطيرة، و69 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و250 مصابا بالغاز المدمع، و13 مصابا بقنابل الغاز، و72 مصابا برضوض وحروق، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارتي إسعاف فلسطينيتين.

وكان مئات الفلسطينيين تجمعوا عقب صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس في إطار احتجاجات أسبوعية للمطالبة بإخلاء البؤر الاستيطانية في القرية والقرى الفلسطينية المجاورة.

ووثقت مقاطع فيديو استهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف بشكل مباشر وإصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية التي تعمل في المكان، إضافة إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق بفعل قنابل الغاز.

فعاليات الإرباك الليلي

وضمن الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع تنظم في قرية بيتا فعاليات خلال الليل باتت تعرف بفعاليات الإرباك الليلي.

وتشمل هذه الفعاليات إشعال الإطارات وإطلاق الأبواق بهدف إزعاج المستوطنين ودفعهم للرحيل عن أراضي الفلسطينيين.

وقد استشهد 4 فلسطينيين خلال شهر في مواجهات مستمرة تشهدها قرية بيتا رفضا لتشييد الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي الفلسطينيين في منطقة جبل صبيح جنوب القرية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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