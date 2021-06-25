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سياسة|قطر

أمير قطر يتلقى اتصالا من الرئيس الروسي تناول تطوير التعاون المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالات)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالات)
25/6/2021

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعم وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والرياضة، خاصة التعاون في مجال استضافة وتحضيرات كأس العالم 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي شكر أمير قطر على المشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التي كان لها أثر في تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين.

كما أفادت الوكالة بأن أمير قطر أعرب عن شكره للرئيس الروسي على استضافة دولة قطر في المنتدى هذا العام، متطلعا إلى أن تسهم نتائج المنتدى في رفع علاقات التعاون المشترك بين قطر وروسيا إلى مستويات أرحب.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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