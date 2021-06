حذرت روسيا من عواقب انتهاك حدودها بدعوى حرية الملاحة مهددة بالرد بإجراءات تصل إلى الضربات العسكرية المباشرة، وذلك بعد احتكاك وقع أمس الأربعاء مع مدمرة بريطانية أبحرت قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن الوزارة ستستدعي السفيرة البريطانية اليوم الخميس، واتهمت لندن بالكذب في روايتها للواقعة.

وأوضحت الخارجية الروسية أن السفيرة ديبورا برونرت ينتظرها "حديث غير سار" وأنها ستسلمها احتجاجا حاد اللهجة على الاختراق "الوقح" من قبل المدمرة البريطانية.

وفي السياق نفسه، قال الكرملين إن العسكريين الروس سيتعاملون بحزم مستقبلا مع أي "استفزازات" على شاكلة ما فعلته المدمرة البريطانية.

لكنه أوضح أن روسيا لا تصنف بريطانيا عدوا لها على خلفية حادثة المدمرة، وتأمل ألا تتكرر مثل هذه "الاستفزازات".

وكانت روسيا قالت إنها ألقت قنابل وطلقات تحذيرية في مسار المدمرة البريطانية "ديفندر" لإبعادها عن مياه تقول موسكو إنها تابعة لها في البحر الأسود قبالة ساحل القرم.

كما نشرت وزارة الدفاع مقطعا مصورا قالت إنه يظهر اعتراضها للمدمرة وتوجيه الطلقات التحذيرية إليها، وذكرت أن "ديفندر" توغلت قرابة 3 كيلومترات بالمياه الإقليمية قرب رأس فيولنت، وهي منطقة قريبة من ميناء سيفاستوبول، مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود.

لكن لندن رفضت الرواية الروسية، وقالت إنها تعتقد أن أيا من هذه الطلقات كانت في إطار تدريبات مدفعية روسية، ونفت إلقاء الجانب الروسي أي قنابل، لكنها أكدت أن مدمرتها أبحرت عبر ما قالت إنها مياه أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن السفينة "كانت تقوم بمرور بريء في المياه الإقليمية الأوكرانية بموجب القانون الدولي" وسلكت مسارا معترفا به دوليا في البحر الأسود لدى عبورها من أوديسا إلى جورجيا.

ومن جهته، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء "من غير الصواب القول إنه تم إطلاق النار على السفينة أو أنها كانت في المياه الروسية".

ورأى خبراء عسكريون أنه -بغض النظر عن دقة تفاصيل الروايتين الروسية أو البريطانية- فإن الحادثة تمثل فيما يبدو تصعيدا في المواجهة بين الغرب وموسكو حول الممرات البحرية المتنازع عليها.

وقد حذر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي كل من يقوم بانتهاك حدود بلاده بدعوى حرية الملاحة برد عسكري حازم، وفق ما جاء في بيان للخارجية.

وندد نائب الوزير بموقف لندن و"تصرفاتها المحفوفة بالمخاطر" وأكد أن روسيا سترد على أي استفزازات بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وإن استدعى الأمر بالضربات العسكرية التحذيرية والمباشرة.

في السياق نفسه، استنكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عبور المدمرة البريطانية، واعتبرت أن ما قاله صحفي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) (BBC) من أنه كان موجودا على متن المدمرة يؤكد الرواية الروسية.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تطبيق تليغرام "لدينا خبران أحدهما أجمل من الآخر، الخبر رقم 1: وزارة الدفاع البريطانية تصف التقارير حول طلقات تحذيرية على سفينتها التي دخلت المياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم بأنها تضليل إعلامي روسي".

وتابعت "الخبر رقم 2: أكد صحفي بي بي سي الذي كان موجودا على متن المدمرة البريطانية أنها دخلت المياه الإقليمية الروسية عمدا، كما أشار إلى أن نحو 20 طائرة روسية حلقت فوق السفينة، وأنه سمع طلقات تحذيرية". وتساءلت "من يكذب: وزارة الدفاع البريطانية أم الصحفي؟".

