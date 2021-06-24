الفصائل تحذر.. والمنسق الأممي: الهدنة هشة وعلى الجميع تجنب تصعيد مدمر جديد في غزة

اعتبر المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لا يزال هشا، مطالبا بتجنب تصعيد مدمر جديد بقطاع غزة، وذلك تزامنا مع ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية وتحذير الفصائل من استمرار الاحتلال باستفزازاته وسياسة المماطلة.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول الحالة في الشرق الأوسط -اليوم الخميس- قال وينسلاند إن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس لا يزال هشا للغاية، مضيفا أنه "على الجميع القيام بدورهم لتحقيق الاستقرار وتجنيب تصعيد مدمر في غزة".

وحث وينسلاند إسرائيل على ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، بما يتماشى مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، وطالبها بضرورة التوقف عن هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم والموافقة على الخطط التي من شأنها تمكينهم من البناء بشكل قانوني.

وتابع الدبلوماسي النرويجي وينسلاند "يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف من جميع الأطراف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".

وأوضح المبعوث الأممي أن الأمم المتحدة تواصل تنسيق إيصال المساعدات إلى غزة، وأنه سيتم في الأيام المقبلة إصدار تقييم بشأن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي على المدى الطويل.

وفي نفس الجلسة، قالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد إن اتفاق وقف الأعمال العدائية أنقذ حياة العديد من الأبرياء، معتبرة أن إنهاء العنف كان خطوة أولى ضرورية.

وأضافت "لكننا نعلم جميعا أنها لن تكون نهاية القصة، فالوضع في المنطقة ما يزال محفوفا بالمخاطر".

واعتبرت غرينفيلد أن الجهود المبذولة لتجنب العنف أمر بالغ الأهمية، وأنه من الضروري اتخاذ خطوات لضمان الهدوء والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

وأكدت غرينفيلد أن الحل المستدام سيتطلب أكثر من تقديم مساعدات لقطاع غزة، بل يتطلب من إسرائيل والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين رسم مسار بناء أكثر إلى الأمام، واتخاذ خطوات ملموسة نحو مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

تحذير الفصائل

ويأتي ذلك بعدما حذرت الفصائل الفلسطينية -في بيان لها- من استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستفزازات الجارية في القدس، كما حذرت من "سياسة المماطلة والتسويف" في التعامل مع القضايا التي تخص القطاع.

وأكدت الفصائل أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن لديها ما يرغم الاحتلال على القبول بشروطها، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها.

تهديد إسرائيلي

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أبلغ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن هناك احتمالا قويا لمواجهة عسكرية جديدة وقريبة في غزة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن اجتماع كوخافي وسوليفان ناقش التحديات الأمنية الإقليمية، وعلى رأسها التموضع الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، و"إخفاقات" الاتفاق النووي الحالي والطرق المحتملة لمنع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن سوليفان أكد دعم الرئيس الأميركي جو بايدن الثابت لأمن إسرائيل، والتزامه بمواصلة تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.

ووفق البيان، فقد أكد سوليفان في هذا الإطار التزام بايدن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

على صعيد آخر، كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن العرض الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي الذي سيتجه إلى القاهرة في حال استمر الهدوء؛ وهو يتمحور حول إعادة إعمار غزة مقابل الحصول على معلومات عن الجنود الأسرى لدى حماس.

وأشارت الإذاعة إلى أن العرض الإسرائيلي يمثل تراجعا أوليا عن شروط تل أبيب، بعدم السماح بإعادة إعمار غزة إلا بعد إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.