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سياسة|جزائر

الجزائر.. الرئيس يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية

عبدالعزيز جراد سيواصل تصريف مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة (الجزيرة)
عبدالعزيز جراد سيواصل تصريف مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة (الجزيرة)
24/6/2021

قدم رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد استقالة حكومته، اليوم الخميس، وتم تكليفه بتصريف مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية.

وأوضح بيان رئاسي أن الاستقالة تأتي توافقا مع ما ينص عليه دستور البلاد، حيث كلف الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء المستقيل بتصريف مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ويأتي ذلك غداة إعلان رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة، التي أجريت في 12 يونيو/حزيران الجاري.

ووفق الدستور الجزائري، يشرع رئيس البلاد بعد قبول استقالة الحكومة، في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتسمية رئيس الحكومة الجديد.

ويتوقف تشكيل الحكومة على طبيعة الأغلبية المسيطرة على البرلمان، غير أن نتائج الانتخابات لم تسفر عن حصول أي من الأحزاب على الأغلبية النيابية.

وتصدر الانتخابات حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا بـ98 مقعدا من أصل 407، تليه كتلة المستقلين بـ84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ64 مقعدا.

وبهذه النتائج يتطلب لتشكيل أغلبية داخل البرلمان، تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد من إجمالي 407.

وباستثناء حركة مجتمع السلم، أعلنت الأحزاب الفائزة وكتل المستقلين دعمها لتشكيل حكومة أغلبية رئاسية، لترجيح خيار تسمية رئيس حكومة موالٍ لسياسات الرئيس الجزائري.

وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة أزمة مالية واقتصادية نجمت عن تراجع أسعار النفط.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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