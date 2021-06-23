وزير خارجية البحرين: وجهنا دعوتين رسميتين لقطر لعقد مباحثات بين البلدين

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن بلاده وجهت دعوتين رسميتين إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لإرسال وفد قطري لعقد مباحثات ثنائية بين البلدين.

وأضاف الزياني -حسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين- أن الغاية هي تسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين، وذلك تنفيذا لبيان قمة العلا وتعزيزا لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، حسب تعبيره.

وأوضح أن "وحدة الصف بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون مطلب شعبي لكافة أبناء دول المجلس" الذين تربطهم "وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي احتضنت مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية القمة الخليجية الـ41 التي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقد وقع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي للقمة و"إعلان العلا".

وأكدت مخرجات القمة إنهاء الأزمة الخليجية التي نتجت عن محاصرة السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر جوا وبرا وبحرا منذ منتصف العام 2017.

وأنهت قمة العلا هذا الحصار، وشدد بيانها الختامي على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها، وعلى تطوير العلاقات الراسخة، واحترام مبادئ حسن الجوار.