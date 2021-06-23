الملف النووي.. طهران تتحدث عن اتفاق على رفع العقوبات وتستعد لقرار بشأن مراقبة منشآتها النووية وفرنسا تلوح بقرارات صعبة

أكدت إيران التوصل إلى اتفاق على رفع عقوبات فرضتها عليها الإدارة الأميركية السابقة، وقالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستمدد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين لوّحت فرنسا بأنها ستتخذ قرارات صعبة في حال لم تحقق محادثات فيينا نتائج في وقت قريب.

فقد قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، الأربعاء، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيقرر في أول اجتماع له ما إذا كانت بلاده ستمدد الاتفاق مع الوكالة الذرية بشأن الرقابة على منشآتها النووية بعد أن ينقضي الخميس.

وكانت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا في فبراير/شباط الماضي إلى اتفاق بشأن مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية مدته 3 أشهر، وقد مُدّد في 24 مايو/أيار مدة شهر واحد.

والهدف من الاتفاق احتواء تداعيات تقليص إيران تعاونها مع الوكالة من خلال إنهاء إجراءات المراقبة الإضافية المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن واعظي أنهم حتى نهاية الجولة السادسة من مفاوضات فيينا توصلوا إلى اتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على بلاده.

وصرّح المسؤول الإيراني بأن "نحو 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترامب ستُرفع بموجب الاتفاق. كذلك تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات عن أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من الزعيم الأعلى".

وقال إن مفاوضات فيينا تتجه للتوصل إلى آلية تمنع تكرار ما حدث للاتفاق النووي في عهد ترامب الذي كان انسحب من الاتفاق النووي عام 2018، مؤكدا أن مفاوضات فيينا لا تشمل سياسات إيران الإقليمية ولا برنامجها الصاروخي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال الثلاثاء إنه تم التوصل إلى تفاهم على نقاط الاختلاف في محادثات فيينا، وتحدث عن وجود مسودة واضحة للاتفاق تم التوصل إليها في جميع اللجان الفنية، مؤكدا أن المسودة تحتاج إلى اتخاذ قرار سياسي واضح من قبل جميع الأطراف.

تحذير فرنسي وتفاؤل ألماني روسي

في الأثناء، لوح فرانك ريستر، الوزير المفوض لدى وزير الخارجية الفرنسي، باتخاذ بلاده قرارات وصفها بالصعبة إذا لم تحقق محادثات فيينا نتائج في وقت قريب.

وخلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الأربعاء، رأى ريستر أن الوقت في هذا الشأن ليس في مصلحة أي طرف من الأطراف المعنية بملف الاتفاق النووي مع إيران.

وفي برلين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن هناك فرصا جيدة للتوصل في مستقبل منظور إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني على الرغم من النتيجة التي آلت إليها انتخابات الرئاسة في إيران.

وأضاف ماس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن المفاوضات في فيينا ليست سهلة، وتحدث عن قضايا تقنية عدة تحتاج إلى الحل.

وفي موسكو، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني بلغت المرحلة النهائية تقريبا.

وعبر ريابكوف، في مؤتمر صحفي بموسكو الأربعاء، عما وصفه بتفاؤله العقلاني، موضحا أن العملية قد تستغرق أسابيع لا شهورا، وأنه في حال تم اتخاذ جميع القرارات اللازمة، وتحقيق قفزة نهائية في فيينا، فسيكون من الممكن تقنيا إنهاء كل شيء في غضون أيام، حسب قوله.

وفي مقابل الحديث المتكرر عن إحراز تقدم كبير سمح بصياغة مسودات اتفاق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأحد الماضي إنه لا تزال هناك "مسافة كبيرة يتعين قطعها" في ما يتعلق بالعقوبات والالتزامات التي يجب على إيران التعهد بها.

وتتواصل منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بمشاركة أطراف الاتفاق النووي الأخرى، والهدف منها إحياء اتفاق عام 2015 من خلال عودة واشنطن إليه، وامتثال طهران مجددا لكل بنوده.